Estefanía Henao despide el año con "I feel you"

La actriz y DJ Estefanía Henao cerrará el 2022 con el lanzamiento de su sencillo “I feel you”, cuyo ritmo emana la conexión que tenemos con nuestros recuerdos, los amigos, la pareja, la familia, con todo aquello que nos hace bien, ideal para los nuevos comienzos en el año venidero.

"Es un tema lleno de notas alegres, que hacen que te sientas vivo. Sin duda, es una de mis canciones favoritas", expresó Estefanía Henao.

Para Estefanía ha sido un gran reto desempeñarse como DJ en el mundo de la música, ya que desafortunadamente es un sector dominado por hombres.

"Todavía existen personas que dudan de que las mujeres puedan ser buenas DJs, he llegado a visitar sitios en donde técnicos de sonido o personas del mundo de la música me cuestionan si sé utilizar las herramientas o si sé para qué son ciertos botones, y me dan ganas de decirles, creo que me han contratado para eso, pero sí he recibido comentarios como estos que cuestionan mi capacidad como DJ por el simple hecho de ser mujer, y también he recibido propuestas inapropiadas a cambio de ser contratada para un evento", comentó.

La talentosa DJ mencionó que respecto a su estilo musical, tiene la inquietud de explorar diversos géneros y no encasillarse solo en uno, para expandir su universo sonoro y así llegar a diversos públicos.

"He experimentado con muchos géneros a lo largo de los años, y unos han tenido más éxito que otros, pero siempre he trabajado con una perspectiva muy amplia. En cuanto a mis últimos lanzamientos y los que vendrán, intento ir sacándolos con un sentido, porque tampoco quiero lanzar temas sin un objetivo definido".

A través de su música, Estefanía busca la forma de expresar ciertos momentos personales, ya que le gusta que su música sea real, para conectar directamente con el público.

"Cuando más te implicas en aquello que creas y mejor refleja algo que estás sintiendo o que te ha ocurrido, más genuino es el resultado y la gente suele darse cuenta de ello, y lo aprecia aún más".

Un gran cierre de año para la actriz y DJ

Estefanía cierra el año con mucho éxito y agradecida, pero sobre todo con mucha fuerza para iniciar el 2023, ya que tiene preparados diversos proyectos.

Entre sus planes está lanzar su nuevo álbum a principios del año, "será mi proyecto más grande hasta ahora, pues haré algunas colaboraciones con DJs internacionales y eso me pone muy feliz", compartió.

Como modelo pretende realizar campañas internacionales con empresas reconocidas, mientras que en la actuación su meta es participar en una serie o película.

A lo largo de su trayectoria ha realizado diversos proyectos, en sus inicios participó en la serie colombiana “Chichipatos” de Netflix y en la novela “La Nocturna” de Caracol TV, las cuales atesora como experiencias maravillosas.

Mientras que, en su faceta como modelo, uno de los momentos claves fue cuando la contactaron marcas y empresas de moda, expofitness y otros eventos que se realizan en Colombia.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que ha enfrentado diversos retos muy importantes para llegar a donde está.

"Uno de los primeros desafíos fue mi peso, cuando era pequeña era muy gordita, luego en mi adolescencia comencé el gym y esa inseguridad fue desapareciendo y después el tema económico, a veces no podía comprar la ropa que necesitaba o no podía asistir a ciertos eventos".

Sin duda, Estefanía ha destacado como una mujer emprendedora, disciplinada, perseverante y arriesgada, que lucha día a día por cumplir sus sueños y cree firmemente en ella.

Finalmente, Estefanía Henao comentó que las bases para alcanzar el éxito son, definir los objetivos, ser una mejor versión todos los días, establecer metas, ser positiva, no temerle al fracaso y ser paciente.





Conéct@te:

Instagram: @estefaniahg_

Facebook: Estefanía Henao







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local