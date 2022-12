Manuel Villegas ha tenido una carrera afortunada en la actuación

El actor Manuel Villegas ha tenido un gran año, el cual cierra con su participación en serie la “Rebelión” que está disponible en la plataforma de streaming VIX Plus. En esta producción, interpreta a Diego, un joven de buenos principios que se verá involucrado en una situación difícil que le dará un giro a la historia.

“Diego ha sido un personaje bastante noble, siento que me llevó a explorar rumbos desconocidos de mí. Considero que cada personaje que nos toca interpretar, como actores lo ideal es buscar en qué se parece a uno, para abordarlo desde ahí. Fue un personaje noble no en cuanto a su carácter si no en la forma que me permitió realizarlo y fue muy claro el camino que tenía que tomar para encontrar su forma de ser, de reaccionar y de mostrarse al mundo”, expresó Manuel Villegas.

El actor describe a Diego como un joven bastante antisocial, y aunque veces si le sale demostrar el afecto, en general siempre está retraído. Diego es hijo de Jana (Daniela Vega) y tiene una relación con Regina (Dalexa Meneses) hija de Mónica (Aracely Arámbula).

“Las cuatro mujeres protagonistas deciden unirse porque ya no están de acuerdo con lo que la vida tenía para ellas, ahí Diego juega el rol de encontrarlas, él es muy hábil en cuestión de computación, redes sociales, etcétera y logra dar con ellas, pero se ve involucrado en un grave problema con la justicia”.

Manuel está muy contento de ser parte de esta producción y de trabajar con un elenco de primer nivel, “Las protagonistas, manejan la ficción a la perfección, como unas verdaderas maestras del arte y no me queda más que agradecer sus enseñanzas reaccionar y fluir”.

El 17 de febrero de 2023, Manuel Villegas estrenará la serie “La Cabeza de Joaquín Murrieta” del director David Pablos, a través de Amazon Prime Video. La serie está integrada por ocho capítulos, que cuentan una historia excepcional hecha en México que sitúa la nueva frontera entre México y Estados Unidos, en medio de una guerra por la Fiebre de Oro de California.

“Este proyecto, es muy interesante porque es la primera serie western mexicana, y comparto créditos con grandes actores y actrices como Juan Manuel Bernal, Yoshira Escárrega, Alejandro Speitzer, Steve Wilcox y Emiliano Zurita”.

Manuel Villegas interpreta a David Ochoa un militar que nació en California, quien busca vengar la muerte de su hermano.

“Es una serie de época que se sitúa en 1850 cuando México sede la mitad del territorio a Estados Unidos, y a mi personaje, David, le toca vivir momentos de mucha violencia y pérdidas humanas. Él está buscando su espacio no sabe a dónde pertenece, vive la discriminación de los nativos de Estados Unidos, algo que 150 años después no ha cesado. Es un personaje que ya no tiene nada que perder y por lo mismo se enfrenta con todo a lo que venga”.

Desde muy chico, Manuel supo que quería dedicarse a la actuación, al ver a su madre en los escenarios y que disfrutaba al máximo su trabajo.

“Mi mamá era actriz de teatro en Michoacán, yo la acompañaba en algunos montajes, y quise seguir el ejemplo porque disfrutaba verla en el escenario. A los 12 años comencé a tomar talleres, y después vino el momento de profesionalizarme y entré a Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes con grandes maestros como Martín Acosta y José Caballero, que fueron un pilar fundamental en mi carrera”.

Manuel ha participado en los largometrajes “La Civil” de la directora Teodora Mihai. En los cortometrajes “El otro lado” y “20 de noviembre”. En obras de teatro, “Travesías” del director José Caballero, “La esperanza de un bosque” y “La Desconfianza”, ambas bajo la dirección de Martín Acosta. Así como en la serie “Todo por Nada” de la directora Mafer Suárez para Canal Once.

“Estoy muy feliz con esta carrera que ha sido muy noble para mí, pues mi primera película ‘La civil’ estuvo en Cannes, y han pasado cosas muy interesantes, estoy satisfecho y con muchas ganas de seguir forjando este camino”.

Finalmente, Manuel adelantó que para el próximo año también será parte de la serie “El capo” en su cuarta temporada, participación de la cual dará más detalles próximamente en sus redes sociales.

Conéct@te:

Instagram: @manuel__villegas







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!