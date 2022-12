Semental lanzó su álbum "Antes de entrar, permita salir" 

La agrupación Semental cerró el 2022 con una presentación en el Multiforo 246 de la CDMX, donde presentaron su nuevo EP titulado "Antes de entrar, permita salir", el cuál está integrado por seis canciones en las que narran una historia distinta protagonizada por un demonio diferente como la codependencia emocional y la venganza. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"El EP comenzó a cocinarse desde que estábamos en pandemia, y la premisa empezó a partir de imaginarnos un espacio donde muchas mentes con diferentes problemas y relatos pudieran encontrarse; y así como podría ser en un salón o en la calle, se nos ocurrió que fuera un vagón del metro, donde compartes con muchas cabezas desconocidas y que no sabes con qué están lidiando", expresó Adrián Valdespino (guitarra y voz).

Grabado, mezclado y masterizado por estudios Dardadá, con la colaboración de más artistas, músicos y una orquesta de big band jazz, este EP es el resultado del arduo trabajo de Edwin, Chak, Adrián y Diego quienes integran Semental, y en el que muestran su madurez y compromiso.

Cada una de las canciones habla de alguna persona que está atormentada por algún tema en especial, como la codependencia emocional, la venganza, el hartazgo de la vida de godín y la saturación de los medios digitales, por lo que abordan temáticas muy actuales con las que el público se identifica.

"Justamente, el título del EP es una referencia clara a una indicación que se da en el metro, pero también lo vemos en la forma de que, antes de meternos a más dilemas cotidianos, dejemos salir todo aquello que ya nos atormenta desde antes. La pandemia nos sirvió para hacer una introspección personal y todas estas canciones sirven de catarsis".

Su sencillo actual, “Súbale, hay lugares”, es una canción que habla del hartazgo del mundo digital y lo saturados que vivimos actualmente con las redes sociales.

"Es una frase que se puede interpretar de que te subas al tren de algo o de un tema en especial, en las redes sociales. Algo que intentamos hacer en este EP es corregir la perspectiva del discurso que estábamos dando, es decir, si vamos a dar una crítica social o vamos a aventarnos a hablar de algún tema, hacerlo desde el punto de vista cotidiano y empático".

El video oficial de esta canción narra la historia de un grupo de jóvenes en un centro de rehabilitación para adictos al celular que al final de la terapia deciden continuar dentro de su realidad digital.

"Para el video, adaptamos el lugar donde ensayamos para crear en un espacio en referencia a un centro de rehabilitación para adictos al celular que están en terapia".

Respecto a su presentación en el Multiforo 246 de la CDMX, la cual fue un espectáculo conceptualizado en el metro de la Ciudad de México con una producción increíble, el cantante dijo:

"Fue maravilloso, creo que ha sido el mejor show que hemos tenido en siete años, la pasamos increíble".

Semental surgió en 2015 por iniciativa de Adrián y ha cambiado de integrantes a lo largo del tiempo, pero permanece como un proyecto único con la misma esencia. "Inicié junto a amigos de la preparatoria, estábamos en bandas de covers pero queríamos hacer algo de música original, escribir y producir, por eso emprendimos este proyecto. Respecto al nombre, recordamos que una vez en la escuela, una amiga me preguntó si tenía la tarea, y cuando se la pasé me dijo 'eres un semental', y se quedó como un chiste local entre amigos; y cuando no sabíamos cómo nombrar a la banda, nos pareció interesante Semental y es un nombre que el público recuerda fácilmente".

Semental ya se prepara para próximas presentaciones en distintas ciudades de la República Mexicana, y lanzarán nuevas canciones.

Conéct@te:

Instagram: @semental_mx/

facebook: /SementalMX







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local