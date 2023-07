Luis Arturo destaca en la música con su reciente sencillo 'Ctrl-Z'

El cantante y actor Luis Arturo obtuvo un gran éxito con su reciente sencillo "Ctrl-Z", asimismo, participa en la serie "Madre de alquiler" con un personaje que le implicó grandes desafíos.

"Es una canción que desde el momento que llegó a mí me enamoró, me pareció que tiene un tema muy actual con el que el público iba a conectar bastante. Es una canción de desamor, y a mí me encantan este tipo de canciones aunque no esté dolido. El título de Ctrl. Z tiene que ver con un comando universal que hay en los teclados de las computadoras, que es para regresar un error, y es que la canción habla de como quisieras regresar el tiempo para estar una relación de nuevo, y cómo se acabó la ilusión, ya pasó todo, pero quieres volver a ese momento, para mí es una canción muy bonita con la que puedes estar llorando, pero al mismo tiempo bailarla", expresó Luis Arturo.

Con el lanzamiento de su álbum "Ctrl-Z" se consolidó como uno de los cantantes más queridos del pop urbano, pues este sencillo se colocó entre los temas más escuchados con más de 100 mil reproducciones en YouTube y 90 mil en Spotify. Es por ello que el ritmo, la voz y energía de Luis Arturo destaca a través de su música en Latinoamérica pero sobre todo en países como México, Perú, Argentina, Chile y también en España.

"Ha sido un apoyo muy bonito por parte del público, siempre me mandan mensajes a Instagram diciendo que les gustó mucho o la han disfrutado e incluso que se identifican con la historia que cuenta, y eso es algo increíble que me motiva mucho a seguir haciendo música, porque las personas conectan conmigo y yo más que feliz".

Su trabajo como actor

En la actuación, actualmente interpreta a Luciano en la renombrada serie mexicana de “Madre de Alquiler”, que ya está disponible en Netflix. La serie cuenta una historia desgarradora de que no pone sobre la mesa fuertes temas como el vientre de alquiler en las mujeres, algo que es ilegal en nuestro país. La afamada serie se posicionó entre los primeros lugares del Top 10, como una de las más vistas en la plataforma a nivel mundial.

"Luciano es un personaje muy bonito con mucho amor a su mamá, es muy noble, pero al mismo tiempo tiene ese carácter de no reflejar mucho sus emociones, y es muy padre, pero me costó mucho interpretarlo porque no tiene mucho matiz es muy plano. Uno de los grandes retos fue que él llora mucho y a mí no me gusta llorar, fue mucho estrés hacerlo a cada rato, pero siempre he tenido claro que hay que ser profesional y tener un compromiso con el personaje".

Asimismo, destacó que está muy contento de ser parte de este proyecto que trata el tema del vientre de alquiler, "me gusta que estemos tocando estos temas de los que generalmente no se habla, para que la gente empiece a darse cuenta de esas cosas que son una realidad en nuestro país".

Sobre el artista

Desde temprana edad, Luis Arturo tuvo muy claro que quería dedicarse a algo artístico, pues amaba cantar y actuar.

"Desde que tenía nueve años empecé a manifestar ese amor por la música, recuerdo que daba mis conciertos en mi cuarto cantaba las canciones de Guns N' Roses aunque ni sabía qué decían sus letras pero me encantaba. Yen la actuación, hacía mis escenas de películas o también inventaba mis historias. Cuando llegamos a Ciudad de México con mi familia, les dije a mis papás que quería dedicarme a esto y me dieron su apoyo desde el principio, eso ha sido algo muy bonito y con lo que voy a estar agradecido siempre, por su apoyo incondicional. Así fue como empezó este camino".

Luis Arturo es un artista multifacético que no para de crecer en su carrera y seguirá dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento.

Finalmente, Luis Arturo mencionó que ya tiene preparados siete sencillos musicales nuevos que presentará próximamente, además de que vendrán proyectos nuevos en la actuación.

Cónect@te:

Instagram: @luisarturosoy

Facebook: /luisarturosoy

