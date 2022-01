Luis Alberto Fernández, un mariachi alternativo

El cubano Luis Alberto Fernández "El charro dorado" se ha convertido en uno de los intérpretes más apasionados por la música y cultura mexicana, pues desde que inició su proyecto de manera profesional lo hizo con la bandera de la música vernácula, combinando con otros sonidos y creando lo que él mismo llama Mariachi Alternativo.

Actualmente, promociona su sencillo “Cuando el amor se va”, una canción de la autoría de Fato, considerado uno de los compositores más reconocidos en el género a nivel internacional, y que ha dado grandes éxitos a muchos intérpretes alrededor del mundo. Y sin duda, esta canción es una de las más especiales.

“Es una canción de mariachi alternativo que grabamos en México bajo la prodcción de Fato en conjunto con Horacio Lanzi. Una canción que ha tocado muchas fibras en México y en Estados Unidos. Trata de cuando perdemos a un amor de manera física, cuando alguien se nos muere y deja un vacío muy grande con su ausencia. Fato la escribe cuando su papá fallece, él quedó devastado y pues es el resultado de su luto y de cómo pudo entender y salir de esa depresión soltando las amarras del dolor y desaguando el alma”, dijo Luis Alberto Fernández.

El video de esta canción, que se puede ver en su canal de YouTube cuenta con bellas locaciones de Italia, y actualmente ya supera las 300 mil reproducciones, teniendo muy buen recibimiento por parte del público internacional.

“Lo grabamos en Italia, con locaciones en increíbles lugares como Lombardía, Milán y el Coliseo Romano, es muy sentimental, sólo estoy yo interpretando la canción, enfocándonos en dirigir a que las personas se conecten con aquel ser querido que se ha ido”.

El cantante menciona que esta canción ha llegado en un muy buen momento, ya que debido a su temática y letra, muchas personas se han identificado, sobre todo porque la mayoría hemos sufrido alguna perdida en estos tiempos de pandemia.

“Estoy muy contento por el buen recibimiento que ha tenido la canción. Muchas personas se han sentido identificadas justo en estos tiempos, donde hemos perdido a tanta gente con esto de la pandemia, hay muchas familias rotas y devastadas. Es necesario para aliviar el alma y poder seguir adelante”.

El 2021 fue un año increíble para el cantante, pues se presentó por diversos lugares de México, Estados Unidos y Bolivia, lugar donde incluso su música estuvo en primer lugar a nivel nacional por varias semanas.

“Muy alegre y bendecido de poder trabajar en lo que amo, cuando uno hace lo que le gusta realmente no es trabajo, agradezco mucho por tener un excelente año y seguro el 2022 estará lleno de grandes éxitos”.

Cabe destacar que sus inicios en el mundo de la música fueron desde los 12 años cuando vio que tenía el potencial y la voz para interpretar rancheras mexicanas, esto lo llevo años después a ser parte miembro del catálogo Cubadisco 2009 en este mismo años comienza a internacional su carrera musical en Rusia exactamente en Moscú.

“Desde muy niño, mi papá se enamoró del género ranchero por las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, y aprendió a tocar la guitarra precisamente para hacer las canciones de ellos. Yo crecí escuchando esa música y empecé a cantarlas junto con él desde los ocho años, ya después como a los 12 me enseñó a tocar la guitarra y empecé a componer mi propia música”.

Luis Alberto fue conquistando Italia, Francia, Panamá, México y Estados Unidos, llegando específicamente a Miami para participar en el Reality Show “Minuto de Fama” y se convierte en el triunfador, tras el éxito que tuvo en este top show se convierte en el actor invitado a varios capítulos de la novela de Telemundo llamada “Eva La Trailera”.

Para el año 2016 Luis Alberto llega a Ciudad de México como participante de un nuevo reality conocido bajo el nombre de “Va Por TI 2” donde mostró todo su talento, obteniendo el reconocimiento de grandes artistas como Pepe Aguilar, Los Tigres Del Norte, Calibre 50 y Alejandra Guzmán entre otros.

Su participación en este programa lo lleva a lanzar su primer álbum discográfico bajo la producción del multiganador de los Premios Grammy Latino Pepe Ortega, este trabajo lo convierte en miembro votante de la Academia y lo convierte en artista revelación regional mexicano por los premios Fox Music Usa.

Cortesía | Luis Alberto Fernández

México lo adopta como uno de sus charros al inmortalizarlo con su estrella y sus huellas en el Paseo de Las Estrellas.

“Lo que me ha dado Dios son bendiciones extras, y estoy muy agradecido con él y con la gente que me apoya, he trabajado muy duro en esto, nunca lo soñé, pero lo recibo con mucha humildad. Es una bendición llegar a los corazones del público mexicano”.

Este año, Luis Alberto Fernández lanzará nueva música, enfocándose en los boleros cubanos, “Voy a rescatar los boleros cubano que nunca se han llevado al mariachi, a lo vernáculo, como la música de Orlando Contreras o el Trio Matamoros, en un álbum con siete canciones, trayendolo al mariachi alternativo, para no salirme de lo que me gusta. Quiero rescatar algo de mi cultura y traerlo para acá”.

Además de que irá a Colombia para recibir su primer disco de oro en Sudamérica. Posteriormente, estará presentándose en varias ciudades de México y Bolivia.

