Músicos de Morelos celebran el día de Santa Cecilia

Los chifladores y las mañanitas cantadas a capela marcaron el arranque de la celebración a Santa Cecilia, patrona de los Músicos.

Guitarras, violines, trompetas, guitarrones, vihuelas, teclados y demás instrumentos musicales sonaron ayer en la capital morelense y en el oriente del estado.

En Cuernavaca, pasadas las 6 horas un grupo de mariachis se dio cita en el primer cuadro de la ciudad, sobre la calle en la que anteriormente existía el “Puente del mariachi”, donde colocaron la imagen de Santa Cecilia para cantarle varias canciones mientras automovilistas curiosos se detenían a ver qué ocurría.

En el lugar no dejaron de entonar el tradicional Celebremos, señores, con gusto. Este día de placer tan dichoso. Que tu santo te encuentre gustoso. Y tranquilo tu fiel corazón; otra de las favoritas fue “El pastor”, cuyo autor es Miguel Aceves Mejía, y entonada por Renata, una joven cantante que dio muestra de su talento.

Luego de un rato los músicos comenzaron la caminata que cruzó por Gutemberg y Galeana hasta llegar a la iglesia de San Francisco de Asís, en donde un sacerdote los recibió para llevar a cabo una misa en honor a la virgen que los cuida y les permite tener trabajo.

“Cargar la imagen es una satisfacción. Es complejo de explicar porque Santa Cecilia es patrona de los músicos, a ella se le atribuye que es un día en el que todos los músicos conmemoramos su recuerdo, es para mí un honor estar esta mañana y ayudar a cargar la imagen”.

Renata, Dulce, Esperanza y Edith cargaron la imagen que fue llevada a la iglesia para bendecir. En su lento caminar, Renata contó que desde los 4 años comenzó a cantar, a los 11 ya tocaba la guitarra y realmente el oficio lo aprendió de sus padres, que son músicos por “hobbie”, pero para ella resultó una actividad a la que quiere dedicar su vida.

“Actualmente ya hay mucha aceptación, bastante compañerismo, a mí en lo personal me ha tocado estar con grupos bastante tolerantes, acogedores, solidarios. La canción más difícil que me ha tocado aprender es 'El Pastor' porque tiene muchos falsetes, esa me costó mucho más trabajo”.

Padres, abuelas, hijas, nietas y hasta bisnietos caminaban poco a poco hacia la iglesia festejando el Día del Músico, y con la algarabía que los caracteriza alegraron la ciudad atrayendo incluso el asombro de los avecindados que se asomaban en sus ventanas para escuchar la música.

En la comunidad indígena de Tetelcingo, ubicada en el municipio de Cuautla, considerada la cuna del mariachi, Gilberto Teco, integrante del Mariachi Campirano, explicó que desde hace 33 años celebran de manera especial a Santa Cecilia.

Agregó que alrededor de 20 agrupaciones de mariachis se encuentran activas en Tetelcingo y son más de 700 elementos las que las conforman; se estima que en Cuautla existen 100 diferentes grupos de música versátil.

Los recuerdos y el ritmo

Pedro Cortés Cortés, integrante del mariachi San Miguel, lleva 65 años dedicado a la música y dice sentirse orgullo de su trabajo, el cual a sus 80 años lo mantiene alegre y con ganas de seguir trabajando.

En este día del músico recordó que hace más de 50 años las canciones de un grupo de mariachi se cobraban en cinco pesos cada una; además los grupos eran menos pero más nutridos y con más personas e instrumentos musicales; en la actualidad ellos cobran en promedio 100 pesos por canción y un grupo de mariachi puede estar conformado hasta por seis personas. En un día bueno pueden llegar a tocar hasta 15 canciones por hora.

Eufrosino Nava de Jesús, representante del mariachi San Miguel, señaló que esta fecha es muy importante para ellos pues ante todo el recordar a su patrona Santa Cecilia y agradecerle por todo el trabajo que les da es primordial. Señaló que todos los músicos de cualquier género deben de sentirse orgullosos de su labor, la cual calificó como una de las más nobles y sociales.

Jesús Nava Najera, tiene 12 años de edad y ya toca en el mariachi San Miguel, es su padre quien le inculcó la música y en un futuro él espera seguir estudiando y combinando el amor por la música.

Desde muy temprana hora la música y la fiesta comenzaron a sonar en las calles de Cuautla, donde músicos de diferentes géneros comenzaron con los festejos de este 22 de noviembre día de Santa Cecilia y día del músico.

Con información de Rosaura Hernández





