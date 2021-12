César Secundino presenta proyecto con mariachi

César Secundino es considerado el mejor arpista del mundo, y ahora se une al Mariachi Ángeles de México, para presentar "Una Navidad Mexicana", un proyecto único y original, en el que se explora el avance, la evolución y la fusión de dos corrientes musicales que han vivido siempre separadas, con lenguajes musicales muy diferentes, el Jazz y el Mariachi.

Cabe destacar que en esta producción podemos escuchar temas como el villancico argentino "A la huella" del maestro Ariel Ramírez, popurrís de villancicos a modo de swing como "Blanca Navidad", "Rodolfo el Reno", "We wish you a Merry Christmas", "Navidad Rock" y el clásico "Noche de Paz"; así como un arreglo instrumental de los temas "Carol of the bells" y "Ave María".

César Secundino es un arpista, compositor y arreglista de fama mundial y entre los reconocimientos que ha recibido es que fue el gran triunfador en la prestigiosa competencia The World Harp Competition, cuya final fue celebrada en mayo de 2018 en los Países Bajos. Esta actividad tiene como objetivo encontrar al mejor arpista del mundo y César fue galardonado con dos grandes premios: Primer Lugar General y Premio del Público.

Su gran trayectoria le ha permitido desarrollar su propia técnica, donde incorpora recursos de otros instrumentos y mezcla el virtuosismo del arpa latinoamericana con la refinada técnica europea del arpa de pedales.

Su pasión por el jazz y la música del mundo lo han llevado a escribir arreglos y composiciones que han sido estrenados por reconocidos arpistas de todo el mundo. Esa misma pasión le ha motivado a producir, con la Orquesta Nacional de Jazz de México, la grabación del disco Suite La Mexicana, primer concierto compuesto para orquesta de jazz con arpa como instrumento solista, un ambicioso proyecto que vincula, en cinco movimientos, la música tradicional mexicana con el jazz.