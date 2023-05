Lua Lacruz comparte una parte de su vida en 'Di que sí'

La cantante y compositora Lua Lacruz originaria de Chile, presentó su sencillo “Di que sí”, el cual es una pequeña muestra de lo que será su EP debut, que espera lanzar a lo largo de este 2023.

La canción “Di que sí” se define por un estilo urbano muy pegajoso, que seguro hará bailar a quien la escuche. En su letra, este tema habla de ser complaciente con los demás y perderse en el proceso.

“Esta canción es una autocrítica y reflexión. Escribirla me ayudó a darme cuenta de lo que hacía, y como ya lo tenía de frente, escrito, plasmado en una canción que yo misma hice, no era lógico escapar del problema y me ayudó a enfrentarlo y corregirme. Aún soy complaciente, pero menos, es un hábito difícil de dejar, pero se trabaja cada día en eso”, expresó Lua Lacruz.

El video oficial de esta canción ya está disponible en su canal de YouTube, y en él nos muestra un concepto muy sencillo, pero lleno de glamour y calidad audiovisual. En esta producción, podemos ver a Lua cantando la canción, con fondos en distintos colores muy llamativos.

Con su talento y calidad musical, Lua llega a refrescar la escena musical con un estilo propio, que principalmente se define con referencias pop, un sonido fino y líricas propias en las que expresa diversas situaciones propias, con las que el público se puede identificar, pues ella misma considera que sus canciones son su diario de vida.

“Me gusta verlas así porque no soy alguien que hable mucho de lo que siente, pero en mis canciones me dejo fluir y soy vulnerable. En ellas hablo de cómo me relaciono con el mundo, de amor, de rabia, de pena, de quien soy y quién no. Son mis sentimientos escritos. Creo que en ese sentido este primer lanzamiento es el más vulnerable de todos. No solo por ser el primero de esta etapa, pero porque es la canción más personal que tengo en el EP. Por eso esta canción, además de ser el nacimiento de mi carrera, significa mostrarle al mundo quien y como soy”.

Los inicios de Lua Lacruz en la música

Lua Lacruz tuvo sus primeros inicios en la música desde muy temprana edad, pues fue impulsada por su madre, quien detectó su talento de inmediato. Ella la llevó a tomar clases de piano y canto.

Lua escribio su primera canción a los 13 años. Posteriormente estudio música en la Universidad Católica, participó en el concurso Luis Advis el 2019 (donde fue finalista) y ese mismo año fue parte del concurso “Mix Social Records” de la Fundación Lotus que la llevo a cantar en el Festival Lollapalooza 2022. En este concurso conoce a DJ Bitman. “LED” (2021) junto a EnSecreto y “Prendiendo Pa' Olvidarte” (2022) junto a Metalingüística son sus últimas colaboraciones.

Ahora, muy feliz prepara su EP debut para seguir compartiendo su música y una parte de su corazón a través de sus canciones.

