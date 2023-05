Pau Mor nos invita a disfrutar el presente en su tema 'Penélope'

La cantante Pau Mor ha tenido gran éxito con su nuevo sencillo llamado “Penélope”, en la que busca dejar un mensaje claro de positivismo y de vivir la vida de la mejor manera, para disfrutar el presente. La canción fue escrita por Pau Mor, José Gaviria, Rolo y Jowan y masterizada por Mosty.

“Esta canción surge cuando me di cuenta que meses anteriores vivía mi vida un poquito rápido, como en piloto automático, entonces a la hora de planear la música con mi equipo, les dije que quería hacer una canción que la gente escuche y le haga sentir bien, porque yo siempre me enfoco en que cada canción tenga un mensaje y deje algo positivo; y salió esta canción que habla de vivir el momento y el ahora”, expresó Pau Mor.

A la par de la canción, Pau lanzó el videoclip de este tema, el cual cuenta con más de 190 mil reproducciones en YouTube, y muy buenos comentarios por parte del público, ya que presenta un concepto muy interesante. El video fue filmado en Los Angeles, bajo la producción de Alejandra Hinojosa, en formato film para lograr un ambiente muy relajado.

La idea del video fue mostrar a Pau Mor, con sus amigos, divirtiéndose y saliendo de su rutina cotidiana, ya que a veces las personas olvidan el disfrute en buena compañía.

“Quisimos enfocarnos en mostrar mi rutina disfrutando el presente y buenos momentos con mis amigos, sobre todo para resaltar la importancia de la amistad, valorar a aquellas personas que están para ti en las buenas y en las malas. También quisimos resaltar la igualdad en todos los aspectos, el tiempo pasa rápido, las cosas están muy cambiantes y pienso que debemos aprender a disfrutar, amar, respetar los géneros razas e ideologías, etcétera, para así vivir y dejar vivir”.

Pau ha recibido muy buenos comentarios por parte del público, porque han disfrutado mucho esta canción, identificándose con la letra y el hecho de vivir al máximo la vida.

“A la gente le ha gustado mucho esta canción, me dicen que es muy divertida y que la disfrutan muchísimo. Entre mis seguidores, he recibido comentarios de que ya es una de sus canciones favoritas, y eso me hace muy feliz porque cuando ellos conectan con mi música, ahí es cuando mi objetivo como artista se cumple”.

Pau Mor tiene influencias de Salma Hayek, Penélope Cruz, Gwen Stefani y Cher entre otras talentosas artistas, a quienes admira mucho. Y precisamente, le puso “Penélope” a esta canción en honor a Penélope Cruz.

“Desde muy chiquita me encanta la actriz Penélope Cruz, me gusta su porte, como actúa y es uno de mis modelos a seguir. Cuando creamos esta canción, no tenía nombre y en un break que hicimos en el estudio, fuimos al supermercado a comprar agua, y al salir una pareja me dijo ‘Te pareces a Penélope Cruz’ y eso me hizo el día. Y curiosamente, el día que estábamos grabando la voz de esa canción era el cumpleaños de Penélope, entonces fueron como distintas señales para ponerle así a la canción”.

Recientemente, Pau culminó una gira por distintas ciudades de Colombia, y está trabajando en más canciones para formar su primer EP. Además, espera pronto visitar México y cantarle a su público.

“Me gusta mucho hacer canciones, especialmente de amor, pero del amor en general, no sólo de pareja. También me gusta hablar del desamor y de vivencias que siento, agregándole algo de fantasía”.

Pau Mor menciona que la música siempre ha estado presente en su vida, y cuando era chiquita le encantaba la idea de viajar, conocer gente y crear experiencias a través de la música.

“En el colegio tomaba clases de canto y piano, y me di cuenta que lo disfrutaba mucho y que eso era lo mío, entonces a los 16 años decidí dedicarme a la música de lleno. Fue en 2019, cuando empecé a trabajar en este proyecto, y muy contenta de todo lo que hemos logrado”.

Pau Mor invita al público a seguirla en redes sociales y a escuchar su música en las diversas plataformas digitales.

