José Carlos Farrera tendrá “Juegos de amor” en “Esta historia me suena”

El actor José Carlos Farrera participa en el capítulo “Juegos de amor” (Neón) en la quinta temporada de “Esta historia me suena”, que se transmitirá este jueves 30 de junio a las 18:30 horas por Las Estrellas. En esta historia, él dará vida a Gonzalo, el villano, y nos comparte lo complejo que fue realizar este personaje.

“Muy contento de estar una temporada más de este proyecto, he tenido la fortuna de participar en casi todas, y es un proyecto que me gusta mucho. En esta ocasión, interpreto a Gonzalo, un personaje que me costó un poco por todo lo complejo que es, ya que maneja el abuso, el acoso, la codependencia, las adicciones y que va a dar mucho de qué hablar en el capítulo”, expresó José Carlos Farrera.

En este capítulo, donde sonará la canción “Juegos de amor” del grupo Neón, conoceremos a Aura y César, quienes tienen problemas en su matrimonio, pues él tuvo un accidente años atrás, lo que le provocó una cojera permanente y ha regresado a la adicción a sus medicamentos para el dolor.

Deciden separarse, Aura y su hija Emiliana se mudan al departamento de Sofía, hermana y socia de Aura. Un día Sofía, le crea un perfil a Aura en una app de citas, animándola a conocer hombres, a pesar de que Aura no quiere, termina aceptando salir con Gonzalo, un hombre codependiente y chantajista, que desatará muchos problemas en la vida de Aura.

“Gonzalo es prácticamente el villano y tuve que manejarlo muy bien con mis directores para no rebasar esa línea, que es muy delgada; y en temas tan complicados y delicados, la verdad Gonzalo llega a crearse una historia en su cabeza de algo que no es, busca a su víctima y al final cuando se ve acorralado, y que de plano ya no puede más, usa otras alternativas, ese es su modus operandi”.

A pesar de que es sólo un capítulo, José Carlos Farrera si tuvo una ardua preparación del personaje, para darle ese toque de realidad y credibilidad en la pantalla, creando toda una historia alrededor de él.

“En este tipo de programas tratas de apoyarte mucho en crearle una historia a tu personaje, ya que todo se cuenta en una hora de programa y no puedes extenderte y crear tantas cosas; pero si implica meterle mucho trabajo detrás y una historia del porqué es así y eso le da un plus a lo que ya está escrito y la línea que se debe seguir. A Gonzalo lo veo que es así, porque quizás él fue abusado en su niñez, y creó ciertos traumas y fue desarrollando ese tipo de enfermedades y adicción, y debe ir sanando con cada una de sus víctimas, algo que no está bien. Es un gran trabajo junto a los directores para que cuando lo veas en la pantalla sea creíble”.

El actor mencionó que esta será un capítulo que va a dar mucho de qué hablar, y con el que seguro la gente se va a identificar con algún personaje, de acuerdo a ciertos momentos que lleguen a pasar o si alguien está en situaciones de algo parecido, también sepa cómo pueden salir del problema.

“Son capítulos y programas que también te dejan mensajes y que pueden llegar a darte una solución, ya que tocan temas que desafortunadamente siguen presentes en la sociedad. Así que puede ayudarnos a identificarnos y salir de esa situación, pero también a mantenerse alertas. Es lo padre de este programa que cada capítulo es una historia completamente diferente con grandes elencos”.

En este capítulo, José Carlos comparte créditos con Cecilia Ponce, Carlos Athie, Pamela Grauri y María José Mariscal.

Entre otros de sus planes, el actor participa en el programa Reto 4 Elementos que se estrenó esta semana en Estados Unidos, y llegará a México posiblemente el próximo mes.

“Es otro proyecto que nos tiene bastante entusiasmados por todo lo que es y lo que significa, espero pronto puedan verlo acá en México. Y no se pierdan ‘Esta historia me suena’ el jueves a las 18:30 horas”, finalizó.

