Roger y Andrea González hacen "Un llamado a la felicidad"

El conductor y presentador Roger González se unió a su hermana Andrea González (psicóloga y terapeuta) para escribir el libro "Un llamado a la felicidad", donde comparten consejos y hábitos para vivir con plenitud en todas las áreas de la vida.

Roger menciona que después de su primer libro "¡Que la magia continúe!" (2017), quedó impresionado con el recibimiento del público, y sobre todo ese encuentro durante las presentaciones, por lo que siempre tuvo la inquietud de hacer otro libro.

"Es una industria diferente para mí, pero definitivamente el primer libro me regaló muchos momentos bonitos, porque tuve un contacto ya directo con el público, que ha crecido conmigo y fue una experiencia muy bonita. Tanto la editorial como yo, teníamos muchas ganas de seguir este proyecto de hacer un segundo libro", expresó Roger González.

En 2018 y 2019, Roger empezó a escribir el segundo libro, que tenía que ver con las emociones cómo columna vertebral, pues quería hablar de esta problemática de hoy en día, donde los jóvenes sufren de depresión, de ansiedad, de estar muy perdidos y no saber qué estudiar o cuál es el propósito de su vida.

"Llega el 2020 con la pandemia y fue como una señal, de que yo tenía este propósito de realmente hablar de las emociones y del desarrollo humano; y que mejor para acompañarme en este segundo libro que mi hermana qué es psicóloga y terapeuta, además ella ve a jóvenes con problemas de depresión y ansiedad".

Es así como Roger y Andrea deciden juntar sus experiencias y conocimientos, y darle forma a este libro que es un llamado a las personas que necesitan sentirse plenas y felices.

"Fue un proceso muy lindo y muy orgánico, de por si mi hermano y yo tenemos una conexión muy especial, más allá de ser hermanos; somos muy diferentes pero los dos compartimos esta responsabilidad de llevar bienestar a través de nuestras experiencias, no sólo con nuestros conocimientos teóricos, sino vulnerabilizarnos y compartir con el otro una semillita de bienestar. Los dos tenemos el querer ser una mejor persona cada día, ese impulso de contagiar a la gente con eso, el poder acompañarnos y un sentido de comunidad de ese deseo tan genuino y todo fluyó de maravilla. Nuestras voces fueron rimando y danzando de una manera muy bonita", dijo Andrea González.

Desde el lanzamiento del libro, el público lo ha recibido bastante bien, y sobre todo han expresado sus felicitaciones y buenos comentarios a Andrea y Roger a través de sus redes sociales.

"Estamos muy contentos, al libro le ha ido de maravilla, en redes sociales todos los días nos llegan comentarios de muchísima gente que ya tiene el libro en sus manos y nos dicen que realmente es un abrazo y como estar acompañados, y ese era el propósito desde un principio, que el libro fuera un apapacho para momentos de oscuridad".

Cabe destacar que “Un llamado a la Felicidad” habla de los tres aspectos más importantes del ser humano: Mente, Cuerpo y Espíritu. Dividido el libro en estos tres grandes pilares, los autores hablan de diferentes temas como: la salud emocional, la comunidad como red de apoyo, el estrés, la conexión de emociones y salud física, el amor como medicina, reflexiones de ser espiritual, cambios emocionales durante el Covid-19, entre otros.

"Es un libro que tiene herramientas basadas en los pilares del ser humano, la mente, el cuerpo y el espíritu abordando distintos temas en estas tres áreas para el desarrollo", mencionó Roger González.

Este libro, se puede encontrar en forma físico impreso, en formato digital y en audiolibro, que fue grabado con las propias voces de los autores.

Andrea comenta que es la primera vez que hace algo así, y que ha sido una grata experiencia.

"Fue meternos al estudio y ponerle voz a nuestras letras, lo cual es muy lindo y nos acerca al lector. Es la primera vez que lo hago y fue catártico para mí, es muy emocional, no podía hablar y leerme a mí misma sin que me llegaran mis propias palabras y me soltaba a llorar, después les decía a todos en el estudio que me regalaran un abrazo", comentó Andrea.

Sin duda, este proyecto ha sido un regalo increíble para los hermanos González y el hecho de poder conjuntar sus conocimientos, experiencias y permitirles, explorar en la profesión del otro.

"Mi hermana escribe hermoso de toda la vida, y está bien padre que yo tenga la oportunidad de meterme al mundo literario y ella al mundo como una parte de entretenimiento, del estudio de grabación y dar entrevistas; ha sido un proyecto que nos está haciendo crecer mucho a los dos", mencionó Roger.

Una de las grandes pasiones de Roger Gonzalez es viajar y conocer la cultura de diferentes países del mundo. Por lo que en alianza con Aeroméxico, decidió hacer una interesante dinámica en la que los lectores del libro “Un Llamado a la Felicidad” podrán participar para ganar un vuelo doble a cualquier destino del mundo, algo inédito en México.

Es a través de un código QR que quienes compren el libro en cualquiera de los tres formatos podrán participar respondiendo a una pregunta relacionada con su experiencia y aprendizaje tras vivir en confinamiento por la pandemia.

"Fue una locura, es la primera vez en la historia de un libro en México, porque nosotros queríamos que la gente tenga la oportunidad de sentir lo que nosotros sentimos cuando viajamos, en el propósito del desarrollo humano y crecimiento personal, porque hay viajes que a nosotros nos han marcado nuestra vida y nos han hecho cambiar. Entonces hicimos este proyecto con Aeroméxico y queríamos que los lectores hagan el viaje con el libro y además a su propio destino, podrán participar hasta finales del año".

Sin duda, Andrea y Roger González están muy contentos de haber realizado este proyecto y del increíble recibimiento de la gente. Además de que ya están ansiosos por presentarlo por diversas partes de la República Mexicana, para encontrarse con la gente de forma presencial y compartir con ellos.

