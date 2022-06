Rocío Banquells hace vibrar al Centro Cultural Teopanzolco

Rocío Banquells brindó un espectacular concierto en el Centro Cultural Teopanzolco con un recorrido musical por su repertorio, y otras canciones populares que interpretó de forma magistral, como parte de su gira Luna Mágica.

La cantante y actriz se mostró muy contenta de estar en la Ciudad de la Eterna Primavera, y sobre todo por regresar después de tanto tiempo a compartir su música con la gente, que siempre le ha dado mucho cariño y apoyo a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.

"Es padrísimo, la última vez que estuve en el Centro Cultural Teopanzolco fue hace casi tres años con 'Cats', y ya tenía muchos años de no venir a cantar yo sola a Morelos; y sobre todo a esta hermosa Ciudad de la Eterna Primavera, que en realidad vengo mucho pero a disfrutar. Pero regresar a este lugar tan espectacular, poder cantar mis canciones y convivir con la gente de aquí, te cambia el panorama a sólo venir de turista, estoy muy contenta", expresó Rocío Banquells en entrevista.

La sala principal del Centro Cultural Teopanzolco, lució casi llena, y el público muy feliz de presenciar un momento lleno de música, anécdotas y la increíble voz de Rocío Banquells.

Ataviada con un traje color blanco y un saco largo tejido de color negro, la artista arribó al escenario ante el aclamo del público e interpretó el tema "Ese hombre no se toca", posteriormente, saludó a los presentes, les agradeció por acompañarla esa noche y se mostró muy feliz.

Desde algún lugar del público se escuchó un "Feliz Cumpleaños" y de inmediato los aplausos se escucharon al unísono en toda la sala; pues el pasado 22 de junio, la artista celebró un año más de vida.

Rocío agradeció la felicitación y recalcó que en algún momento dijo que ya no celebraría sus cumpleaños, sin embargo, el tiempo le ha hecho reflexionar que siempre es importante agradecerle a Dios por poder celebrar un año más de vida.

Durante los intervalos de cada canción, Rocío Banquells compartió anécdotas y momentos importantes a lo largo de 51 años de carrera; hablando con gran emotividad desde sus inicios hasta la artista en la que se ha convertido hoy en día.

"Estoy muy orgullosa, son 51 años de carrera, de cosas padres, regulares y malas, pero le agradezco muchísimo a la vida porque eso me ha ayudado a crecer como persona, como artista y como ser humano; eso hace que hoy en día me ame a mí misma mucho más y me agradezco por todos los logros y las maravillas que la vida me ha dado".

La artista dio un agradable paseo por su repertorio, interpretando canciones como "Amantes", "Estúpido", "Con él", "No llores por mí Argentina", "Abrázame", "La Bella y La Bestia" y "Luna Mágica" entre otras.

Asimismo, deleitó a los presentes con su propia versión de canciones como "Coincidir", "¿A dónde vamos a parar?" (Marco Antonio Solis), "Adiós Amor" (Christian Nodal) y "Basta ya" (Jenni Rivera), entre otras, demostrando su gran versatilidad vocal y musical.

Finalmente, Rocío Banquells se despidió del escenario entre un mar de aplausos y ovaciones por parte de un público emocionado y satisfecho; pues, sin duda, vivieron una noche inolvidable de la mano y voz de una de las más grandes intérpretes y cantantes de México.

Conéct@te:

Facebook: /rociobanquellsoficial

Instagram: @rociobanquells