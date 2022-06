Sol de María debuta con el tema "Cuando te conocí"

La cantante soprano, maestra y compositora Sol de María inicia su camino independiente en la música, teniendo como carta de presentación el sencillo “Cuando te conocí”, que puede considerarse como un viaje musical de reencuentro con la infancia y una reconciliación con las heridas del pasado para poder despegar desde el amor a una nueva etapa.

“Es una canción que surge en medio de la pandemia, como una forma de liberar la tensión y crisis de sentirme en soledad, es como un reencuentro con mi niña interior, y el poder darle voz a cerrar esas heridas del pasado”, expresó Sol de María.

La canción viene acompañada de un video oficial, que ya podemos disfrutar a través de YouTube. Este video, dirigido por Nancy Cruz, nos muestra a Sol de María en medio de la naturaleza interpretando “Cuando te conocí” y enfrentándose a una serie de recuerdos e incluso con ella misma de pequeña. Asimismo, se contó con la fotografía de Diego Cruz Cilveti y la dirección de arte de Simone Bucio Dovalí.

“El vídeo es con la intención de poder reconectar con la naturaleza después de estar tanto tiempo encerrados, a mí me tocó vivir parte de la pandemia sola, y fue algo maravilloso el poder llevarlo a un momento de ensueño y fantasía de reconectar con los recuerdos y la infancia y con esa chispa de la inocencia”.

A través de las redes sociales, Sol de María ha recibido muy buenos comentarios, pues sin duda la canción ha tenido muy buena aceptación, e incluso el público se identifica con la letra.

“He recibido comentarios muy bonitos, mucha gente conmovida que me ha compartido con sus voces y sus sentimientos, algunos pedacitos de la canción en redes sociales. Estoy muy contenta de que la gente lo pueda disfrutar y conectar con este tema musical, y sobre todo el encontrarse con ellos mismos”.

La cantante menciona que antes de la pandemia estaba por arrancar la producción de este material, pero todo se vio frenado debido a la contingencia sanitaria, pero decidió seguir trabajando en ello, y hasta ahora que ha podido presentarlo.

“Estaba justo en medio del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, escribiendo el proyecto y las canciones, y se fue gestando desde el 2019, pero por la pandemia se frenaron mucho las cosas, ya que la parte cultural ha sido de las más complicadas para sacar adelante. Ha sido hasta este año que finalmente puedo materializarlo y darle forma a mi carrera como solista”.

Sol de María menciona que en su música suele abordar diversas temáticas, pues cada canción tiene su propia historia, “Lo que podría caracterizarlas es que quiero transmitir un mensaje que alimente conciencias y corazones; tratar de escribir letras que nos transformen y nos hagan reflexionar sobre nuestra realidad, y aunque suene a cliché, hacer un mundo mejor, aportar mi granito de arena a transmitir esa energía a través de mi música”.

Sol de María es heredera del gran talento de su mamá, la también cantante Regina Orozco, y desde muy pequeña tuvo la inquietud de dedicarse a la música, sin embargo, lo ha hecho hasta que encontró el camino y la inspiración necesaria que le han confirmado su vocación.

“Desde chiquita me subieron al escenario, hay unas fotos donde mi mamá está embaraza bailando en medio del escenario; y a mí desde pequeña me encantaba bailar, cantar y hacer show. Ya en la adolescencia estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) clavecín y canto clásico; pero como buena adolescente me rebelé, quise buscar mi propio camino y dejé la música; sobre todo para confirmar que era lo que realmente quería hacer, encontrar esa vocación por mí misma y reafirmar que es lo que amo, no sólo porque mis papás lo hacen”.

Sol de María adelantó que a finales de agosto lanzará una canción que, habla de intimidad con la pareja, pero también de aceptación del cuerpo, donde presenta una interesante fusión de jazz con acordeón norteño. Y para octubre, nos deleitará con otra canción que habla del empoderamiento femenino y de acabar con una relación tóxica, este tema será de sandunga oaxaqueña y cumbia, ideal para bailar.

Actualmente, Sol de María radica en Cuernavaca junto a su mamá, y espera muy pronto realizar alguna presentación en vivo para dar a conocer su música y deleitar al público con su enorme talento.

