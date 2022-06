Edgar Mondragón lanzó su EP "Echo Chamber"

El músico y compositor Edgar Mondragón lanzó recientemente el EP "Echo chamber", un material musical realizado de una forma distinta, ya que ha sido inspirado en los entornos digitales poblados por usuarios que encuentran información que refleja y refuerza sus propias opiniones.

Este EP está integrado por cuatro canciones y se estrenó el pasado 17 de junio, por lo que ya se puede escuchar a través de las diversas plataformas digitales.

Edgar Mondragón realizó este material en medio de la pandemia, entre 2020 y 2021, enfrentando diversos bloqueos creativos, sin embargo, buscó en el mundo virtual un gran aliado para volver a crear.

"Lo empecé a componer en 2020, me tomó casi dos años estar experimentado y demás, y como para todos, la pandemia fue un bajón raro y con temas de ansiedad, el encierro y todo eso me afectó creativamente, no tenía la energía para crear, y eso se extendió a 2021. Un poco lo que pensé para hacer música de nuevo, fue dejar que alguien me ayudara y yo hacer cierta parte, empecé a leer el tema de la cámara de eco (echo chamber) y cómo el algoritmo de internet contribuye en las cosas que vemos, a veces creemos que todo lo vemos es por nuestra libre elección, pero en realidad el algoritmo registra todo y te mantiene en un mismo círculo", expresó Edgar Mondragón.

Fue así como su gran aliado fue el algoritmo de internet, que le dio los títulos de cada canción y parte del ritmo.

"El algoritmo hizo la mitad del trabajo, puse en el buscador las tendencias para saber de qué se hablaba y los intereses en ese momento, y cuando vi las frases que salían, dije esto se parece al tracklist de un disco; entonces agarré las primeras cuatro frases que son los nombres de las canciones y cada concepto lo puse en Youtube, y tomé el primer sonido que salía, así fuera una entrevista y lo trabajé como una masa de audio amorfa muy larga y sobre eso realicé las canciones".

Mezclando drone, ambient y noise con hyperpop y techno, con un resultado impecable de cuatro canciones que enfatizan texturas densas y diseño de audio que utiliza sampleos elegidos al azar por el algoritmo de YouTube, para luego ser re-trabajados y así agregar dimensión extra a la música.

"Tiene mucho que ver con mi sonido, ambient, electrónica, experimental; y en específico para este disco agregué hyperpop que lleva cambios rápidos y muchos instrumentos al mismo tiempo, así como tecno".

Asimismo, Edgar Mondragón comentó que "Terminar este disco y publicarlo es como cerrar este proceso y tiempo, de ese momento que vivimos encerrados y con poca creatividad".

El músico menciona que estos momentos han sido difíciles, sobre todo durante el encierro, ya que tuvo bloqueados creativos muy fuertes, pero algo de lo que le ha ayudado es hacer colaboraciones con otros músicos.

"Colaborar con otras personas, ha sido salirme un poco de mi género y experimentar, explorar otros géneros y salir de mi zona de confort. Ha sido super enriquecedor y me permite llegar a más oídos y ofrecer algo de calidad".

Edgar Mondragón comentó que tiene mucha música que pronto lanzará. Además de que trabajará un nuevo EP con la disquera 'Transvecion' dedicada al ambient fundada por el músico y productor Alejandro Morse.

Finalmente, el músico hizo una invitación al público a escuchar "Echo Chamber", un trabajo muy interesante y una propuesta muy importante que nos invita a reflexionar sobre el tema del algoritmo.

Conéct@te:

Instagram: @_edgarmondragon

Twitter:@_edgarmondragon





