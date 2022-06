Berenice Mastretta se diversifica a través de varias producciones

La actriz Berenice Mastretta ha tenido un gran año, pues estrenó la segunda temporada de "Cómo sobrevivir soltero", y ya prepara las cintas "Las mujeres del Alba" y "Un actor malo", donde busca dejar diversos mensajes de reflexión a la sociedad.

En la serie “Cómo sobrevivir soltero” que está disponible a través de Prime Video, Berenice interpreta a Sonia, una mujer muy divertida pero intensa en su trabajo.

"Es la jefa de Mafer (Lucía Gómez-Robledo) y se puede decir que es una jefa peculiar y no tanto, porque puede que te la encuentres en realidad en cualquier oficina, jefa o jefe, y seguro la gente la va a comparar con sus propios jefes. Es de muy buenas intenciones pero tiene un desborde de energía brutal y mucha pasión por la chamba, una combinación un poquito caótica", expresó Berenice Mastretta.

La actriz comparte este proyecto con Sebastián Zurita, Lucía Gómez-Robledo, Tato Alexander, Roberto Flores, Octavio Hinojosa y Fabrizio Santini, entre otros.

"Lo que más disfruté fue a todo el equipo, desde los directores que son unos genios.

Cuando las cabezas de un proyecto son tan maravillosas, todo va fluyendo y todos están contentos. Creo que todos lo dimos todo y se puede notar en la pantalla".

Otro de los grandes proyectos es el estreno de la cinta “Las Mujeres del Alba”,lo dirigida por Jimena Montemayor una producción de Varios Lobos, y donde es una de las protagonistas. Sin duda, Berenice está muy contenta por este proyecto y celebra que tenga miradas femeninas.

"De pronto pienso que en los contenidos femeninos, se quedan cortos, creo que hace falta la visión femenina real y justo esta película está basada en el libro de Carlos Montemayor, que es una recopilación de todo el trabajo que él hizo, al entrevistar a las mujeres que estaban cercanas a los guerrilleros de 1965 que quisieron tomar el cuartel de Madera para exigir sus derechos, porque a los campesinos les querían quitar sus tierras de la nada. A través de escucharlas a ellas tiene mucha verdad y mucha visión femenina porque es algo que vivieron ellas realmente".

Berenice Mastretta hace hincapié en que esta es una película que todo mundo debe ver, "La historia que no debe repetirse, pues desafortunadamente es una película que está vigente".

Por otro lado, participará en la película "Un actor malo" del director Jorge Cuchi, la cual también dará de qué hablar, pues trata el delicado tema del acoso y abuso sexual que comete un actor en alguna producción. Esta cinta será protagonizada por Fiona Palomo y Alfonso Dosal.

"Visualmente va a estar brutal, será impactante al ojo del espectador, y estén de acuerdo o no con lo que se plantea, te aseguro que te va a poner a pensar. La verdad estoy muy contenta, compartir con Alfonso Dosal ha sido increíble, es uno de los mejores actores que he conocido es entregado, comprometido y muy entrón. La verdad no se la pierdan", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @beremastretta

Facebook: /berenicemastretta









