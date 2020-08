El actor venezolano Jorge Aravena celebra 30 años de carrera, tiempo en el que ha realizado diversas telenovelas en países como Venezuela, Perú, México y Estados Unidos, posicionándose como uno de los actores más destacados de América Latina.

“El tiempo pasó muy rápido,ni por la mente me pasaba, me di cuenta de repente que estoy por cumplir 30 años de carrera y espero que sean muchos años más. No me puedo quejar de mi carrera, he tenido muchas altas y bajas pero es algo normal en la vida, en muchos aspectos; y sería muy aburrido si todo fuera plano totalmente”, expresó Jorge Aravena.

Para dedicarse a la actuación, Jorge sacrificó su pasión por el motocross, deporte que practicó desde los 11 hasta los 20 años, incluso fue campeón de motocross en Venezuela. Cuando tenía 14 años recibió una carta de la Federación Nacional de Motocross de su país, para invitarlo a una telenovela en la que el protagonista se desempeñaba en este deporte.

Cuatro años después, Jorge se mudó a Caracas y encontró en el periódico un anuncio sobre un curso de actuación impartido por la reconocida actriz Amalia Pérez Díaz; entonces hizo el casting y se quedó tomando el curso básico durante tres meses.

“Fui a una casa productora, y la recepcionista hasta se río de mi diploma, porque pues un curso no te acredita como actor, pero tuve suerte de que en ese momento iban entrando el escritor, el productor y el dueño de la empresa, me vieron y me preguntaron si era actor; me entrevistaron e hicieron una prueba básica, me contrataron e hice tres novelas con ellos. Posteriormente, seguí tomando talleres pero aprendí más en el camino”.

Cortesía | Jorge Aravena

El actor asegura que siempre le gusta analizar a las personas y se me imaginacosas para crear el personaje, “ese es mi estilo de trabajo, obviamente todos los personajes están montados por el director, pero de parte del actor tienes que lograr que no se vea la mano del director y darle tu propio toque, además de lograr que cada personaje sea distinto, a mí no me gusta encasillarme en lo mismo, considero que el actor debe hacer las cosas diferentes en cada personaje, desde el interior, más que el aspecto exterior”.

En su primer intento por trabajar en México, Jorge no tuvo una grata experiencia, pues al no ser un actor reconocido, no podían darle una oportunidad en un buen proyecto con un papel grande.

“En 1998 un productor me dijo vamos a darnos una vuelta en México porque tengo amigos allá, tuve algunas citas y me dijeron que no era conocido aquí ytenía que empezar desde cero, y le dije a mi amigo, yo esta carrera no la empiezo de cero pero jamás, pasar por todo lo que he pasado es imposible, me interesa México pero no entrar por la puerta de atrás”.

Al siguiente año,tuvo su primer protagónico en Perú con la telenovela “Girasoles para Lucía”, la cual no se vendió a ningún otro país porque era un protagonista nuevo; sin embargo, tiempo después la compró Univisión y se volvió un éxito en Estados Unidos y en todo el mundo.

“A partir de ahí todo mejoró, tuve protagónicos en distintos países yllegué a México con mayores oportunidades. Sin duda, mi personaje Roberto Landaeta de ‘Girasoles para Lucía’ se convirtió en uno de los mejores, la gente lo recuerda con mucho cariño siempre”.

El actor comenta que en su vida ha dado tres pasos muy importantes, el primero haber tomado la decisión de dejar el motocross y empezar en la actuación; el segundo, protagonizar una telenovela después de nueve años de carrera y el tercer paso llegar a México.

“Ahora voy el cuarto paso importante, mudarme a Los Ángeles y hacer carrera allá, estaba en ese proceso cuando se vino el problema del coronavirus y se pausó todo, pero es el siguiente objetivo. Han sido 10 años en México, y estoy muy contento, pero hay que buscar nuevos desafíos”.

Durante el tiempo de confinamiento, Jorge ha retomado su pasión por la fotografía, algo que le gusta mucho y que realmente disfruta hacer a la par de su carrera actoral.

“He estado trabajando en fotografía que hice hace tiempo, normalmente me dedico a hacer fotos de mujeres y paisaje, pero ahora que no puedo salir estoy revisando archivos, retocando y revelando. Además de practicar y estudiar un poco de video para complementar más mi aprendizaje”.

El actor señaló que es importante continuar con las medidas sanitarias ante la situación que vivimos con la pandemia, salir a lo indispensable, “entiendo a la gente que tiene que salir de su casa a trabajar, si hay que hacerlo pero con el cuidado que amerita. Para el gobierno es muy fácil decir quédense en su casa, pero no todos tenemos la facilidad de tener los alimentos en casa, hay que respetar a cada persona y ponernos en sus zapatos”.

Asimismo, agregó, “Cuando salgamos de esto que seamos mejores en todos los aspectos, que no lo veamos como ‘bueno ya salimos de esta, y vamos a continuar nuestra vida como era antes’, si la vida de antes era muy buena, mejórala y si era muy mala con mayor razón todavía”.

Jorge comenta que en estos 30 años de carrera, aún sigue sintiendo la cosquillita de los nervios al momento de grabar cada escena, esa adrenalina que le causa mucha emoción; además hizo hincapié en la importancia de siempre dar lo mejor de nosotros en el ámbito laboral.

“No hay que conformarnos nunca, hay que exigirnos más y cada vez hacerlo mejor, tu competencia debes ser tú mismo, no te fijes en el que está a lado”.

En México el actor ha participado en telenovelas como “Las dos caras de Ana”, “Querida enemiga”, “Zacatillo, un lugar en tu corazón”, “La que no podía amar”, “Una familia con suerte” y “Porque el amor manda”, convirtiéndose en uno de los actores con gran presencia en los reflectores.

Conéct@te:

Instagram: @jorgearavenam

Twitter: @jorgearavenam