Lafarga va con Destino a Uganda

Este domingo se estrenará la obra de teatro “Destino: Uganda”, dirigida por Eduardo Mateos y protagonizada por Irán Castillo y Claudio Lafarga, la cual ha sido adaptada de manera virtual en colaboración con el foro Shakespeare para deleitar al público.

En entrevista, Claudio Lafarga nos cuenta sobre esta nueva experiencia que se adapta a la nueva normalidad.

Irán me mandó la obra para leerla e invitarme a participar, hacerla primero en streaming y después retomarla de manera tradicional cuando sea posible; la revisé y realmente me gustó mucho, expresó.

La obra nos cuenta la historia de Lucía y Andrés, una pareja que se enfrenta a la decisión más importante de su vida, terminar su relación por un motivo más grande que la falta de amor. Demostrando que lo que tienen va más allá de la dependencia física, esta joven pareja nos mostrará que para amar, también es necesario soltar.

En un día de mudanza, Lucía y Andrés están en ese punto para hablar de todo aquello que han estado evitando, y a lo largo de la obra vamos conociendo las motivaciones de Andrés para separarse de ella. Seguro quienes han tenido una historia de pareja de varios años, sabrán lo que implica y cómo a veces es mejor optar por separarse antes de dañar a la otra persona.

El actor expresa que el proceso de creación y ensayos fue muy interesante, y aunque al principio tenía mucha incertidumbre, todo se fue gestando de una manera increíble, a través de los ensayos en línea y posteriormente presenciales.

Resultó interesante dimensionar la historia de esta pareja, sus amores, odios y frustraciones a través de una plataforma digital como zoom, que es una herramienta muy práctica para ver a la gente en tiempo real, no es algo tan ajeno, solemos utilizarlas y realmente fue un proceso interesante.

Asimismo, el actor señaló que el teatro virtual es una oportunidad para generar nuevos públicos y llegar a distintas partes de la República Mexicana y el mundo.

Me resulta muy interesante ver cómo el teatro sigue mutando y no se deja morir, hemos hecho teatro toda la vida y a pesar de los distintos avances tecnológicos, el teatro sigue presente y vigente. Ahora con la misión de encontrar esa vida a través de las pantallas, aprovechando las herramientas para seguir conectados y estableciendo vínculos con el público. Ya que regrese el teatro normal, esta manera virtual no tiene que acabar, debe quedarse como una alternativa.

Claudio comentó que su primera participación en cine fue en una película donde también actuó Irán Castillo y aunque sus personajes no tuvieron mucha interacción, se generó una buena amistad entre ellos.

Estuvimos en esa película, y después en el proyecto ‘Perseguidos’, pero el año pasado hubo mayor convivencia en ‘Los pecados de Bárbara’ donde si jugaron más nuestros personajes, pero no se compara con esta obra en la que estamos los dos como protagonistas, realmente me emociona mucho trabajar con ella es una persona que admiro mucho. Esperemos que al público le guste la obra.