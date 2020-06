Jonathan Klip cambia “Clicks por despensas”

El reconocido fotógrafo Jonathan Klip ha desarrollado un proyecto para dar a conocer cómo vive la gente en México, este tiempo de cuarentena ante la pandemia por el Covid-19, mismo que ha sido fundamental para apoyar una importante causa.

Con este proyecto quiero reflejar y rescatar la vida de las personas en cuarentena, tanto lo que pasa en las calles como lo que pasa en las casas. Entonces empecé a hacer sesiones de fotografía vía remota, y a conectarme con las personas a través de las plataformas como Zoom o Facetime

Jonathan Klip

El artista se ha caracterizado por ayudar a través de cada uno de sus proyectos, por lo que sus sesiones fotográficas en cuarentena ahora se denominan "Clicks por despensas" en colaboración con la asociación civil "Alimentando Corazones", Jonathan dona el 100 por ciento de las ganancias para repartir despensas a familias de escasos recursos.

Unas amigas de la carrera, me buscaron para ver si las apoyaba para comprar despensas y ayudar a la gente. Ahí dije, si estoy haciendo fotos para mi nuevo proyecto, qué pasa si hacemos algo más grande, pidiendo un donativo simbólico por cada sesión de fotos para comprar más despensas. Así sigo con mi proyecto de una forma más grande y linda, y ayudamos a la gente. Cada quien desde nuestras trincheras hacemos lo más que se puede





Para el fotógrafo este proyecto ha sido algo muy importante y una experiencia realmente única, pues continuar con su trabajo ante este momento tan difícil.

Ha sido espectacular, nunca me imaginé que fuera a aportar tanto y a conectar de esa manera con las personas, he tenido fotos de todo tipo, siendo sincero, bastantes contrastantes porque estoy viendo cuarentenas tan distintas. He fotografiado a mucha gente con su familia o mascotas. Me han permitido entrar a sus casa, como dicen me he metido hasta la cocina, y agradezco infinitamente la confianza de la gente. También he hecho sesiones en hospitales, porque me buscan médicos y gente del sector salud para participar en el mismo proyecto

Cabe destacar que antes de realizar cada sesión, Jonathan busca romper el hielo y entrar en confianza con las personas, para retratar realmente la esencia de lo que viven en cuarentena.

Busco conectar con la gente, para que se relajen, la mayoría sí logra abrirse conmigo, pero a otras personas les da mucho miedo el que les tomen fotos o buscan estar impecables; siempre les digo que salgan cómo están en cuarentena para que reflejen realmente eso, que no se preparen para la sesión, no importa si no están bien peinados o sin maquillaje





Sus anteriores proyectos han culminado con la publicación de un libro, en esta ocasión, Jonathan tiene el mismo objetivo, por lo que continúa trabajando para tener el material necesario.

Quiero juntar la mayor cantidad de fotos posibles, para saber si me da la calidad y el volumen de fotos posibles para lograrlo. Tengo muchas fotos, pero no todas tienen la calidad que yo quisiera para un libro porque si tengo un mínimo de requerimiento de impresión y definición de pixeles. Lo que he aprendido con este proyecto es que, así como la cámara define la calidad por el sensor o los lentes, en este caso lo que me da la calidad de la imagen, es la conexión de Internet. Y sé que este proyecto no va a tener la calidad de imagen porque la idea es contar la historia de la persona, que es lo más importante y en lo que que realmente me enfoco





Respecto a la entrega de despensas, hasta el momento han sido entregadas por la asociación civil "Alimentando corazones", sin embargo, en la siguiente entrega, el fotógrafo estará presente para documentar esa parte y platicar con la gente.

Cabe mencionar que cada sesión dura alrededor de 10 minutos y se entregan tres fotografías con retoque, el costo es de un donativo simbólico y el método de pago es por medio de Paypal.

Nos escriben a través de las redes sociales para agendar la sesión, y darles todos los pormenores. En un principio, establecí un donativo de $300, pero en me ha tocado gente que no tiene esa cantidad y quiere participar, por eso estamos manejando un donativo abierto porque cada ayuda es buena en este momento"

A raíz de la cuarentena, también inició el programa virtual "Charlando con Klip" que se transmite cada jueves a las 16:00 horas a través del canal de YouTube Centro Cultural de Jonathan Klip.

Brindamos tips y secretos de la fotografía, para que los aficionados puedan aprender y experimentar, ha sido muy interesante y divertido, y hemos tenido buena respuesta de la gente"

