Diana Carreiro cumple su sueño en “Rosario Tijeras 3”

Hace unos días, se estrenó en Netflix la serie mexicana "Rosario Tijeras 3", la cual ha tenido gran éxito y se ha convertido en una de las favoritas del público, pues en tan poco tiempo está en el tercer lugar de lo más visto en México en dicha plataforma.

La actriz Diana Carreiro, interpretó a Mía Cárdenas, una joven que se convirtió en la mano derecha de Rosario y parte clave de la historia en esta temporada.

Para mí este proyecto es muy importante en mi carrera, porque fue el primero que realicé de manera profesional. Y lo que más agradezco es que salió, mientras aún estaba estudiando en el Cefac

Diana Carreiro

Cortesía | MM Agency





La actriz demostró gran talento y tuvo la oportunidad de combinar su último año de carrera con su primer proyecto profesional.

Fue un regalo muy grande que pudiera hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es un proyecto que grabamos durante seis meses, y era padrísimo que mientras estaba filmando también lo ponía en práctica en mis clases, aprendí muchísimo.

Desde la primera temporada era fan de la serie, no me perdía ni un capítulo, y cuando me dijeron que me tenían un casting para esa serie me emocioné y dije que tenía que hacer todo lo posible para quedarme con el papel. Y aún no me lo creo, fue maravilloso trabajar con un gran elenco y una producción tan importante es algo que valoro y agradezco mucho





Cortesía | MM Agency

Interpretar a Mía fue un gran reto, comenzando por su look tan peculiar, con el pelo mitad rojo y mitad negro, además de verse involucrada en tramas muy fuertes.

Fue una gran experiencia y un reto enorme. Con ella me identifico en que al igual que ella, soy leal a mi gente porque siempre estoy para ellos, en que somos muy fuertes y divertidas; y sabemos combinar muy bien esos dos aspectos

Actualmente, Diana está con su familia pasando la cuarentena, mientras aprovecha el tiempo para realizar diversas actividades y continuar con su formación profesional.

No he tenido ni un sólo día de aburrimiento, me levanto temprano, hago ejercicio, estoy con mi familia y es algo que valoro mucho porque ya llevábamos tiempo sin convivir juntos. Además, estoy tomando cursos de actuación, del mundo fitness y de entretenimiento porque también es algo que me gusta mucho y me estoy orillando un poco a eso aprovechando el tiempo"

Cuando era pequeña Diana tuvo participaciones en comerciales y catálogos. Posteriormente, dejó en pausa esa parte y continuó con sus estudios de manera normal, hasta que salió de la preparatoria y tuvo que elegir una carrera profesional.

Cortesía | MM Agency





Tenía la inquietud de estudiar Administración o Negocios, pero en el último año de prepa nos dan una probadita de las distintas carreras que te gustarían, elegí esas y no me gustó nada. Al salir de la prepa estaba realmente muy frustrada, pero un día platicando con mi mamá, ella me dijo que si no me gustaba esa carrera porque no intentar estudiar actuación que es algo que siempre me ha gustado; y yo lo tenía en mente pero como un hobbie, y literalmente eso fue un viernes y el lunes fui a hacer mi casting al Cefac, y me quedé y soy muy feliz creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado

Finalmente, la actriz comentó que unas semanas antes de que comenzara la contingencia, estaba filmando una serie para Netflix de Estados Unidos, proyecto que se vio frenado pero que retomará posteriormente.

Conéct@te: