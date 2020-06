Johnny Nasty Boots prepara álbum en vivo

Después de 3 años de haber estado perdido, finalmente el video oficial de la canción "Jump and shout" de Johnny Nasty Boots finalmente salió a la luz durante este tiempo de confinamiento.

"Jump And Shout" fue el tercer sencillo del álbum debut de la banda el cual fue grabado en Sonic Rach (Texas) y producido por Yunuen Viveros; este sencillo fue lanzado el 28 de abril del 2017 y estaba planeado salir acompañado de un videoclip, sin embargo no logro terminarse a tiempo y quedó enlatado hasta este 2020.

"No pudo salir en su momento porque estábamos en la primera gira importante de la banda en la que recorrimos gran parte de la República Mexicana y que nos llevó también a Estados Unidos por primera vez, no hubo tiempo de ultimar detalles y se quedó guardado", comentó Johnny (voz - guitarra).

El video fue realizado por Alexa y Fausto Ricalde, en Tres de Mayo, Morelos, y cuenta con la participación de la Modelo Lady Dusha (Bárbara Ivannova), como actriz principal. Durante este confinamiento en casa, Johnny encontró el video y decidió terminarlo, agregando algunos elementos extras muy interesantes.

"Ahora que tenemos mucho tiempo en casa, me lo encontré en el archivo de la banda y a través de las redes sociales le pregunté a la gente si querían verlo, para ver si todavía tenían interés y la respuesta fue muy buena; entonces decidí terminarlo agregando detalles como un efecto de VHS viejo que era lo que pasaba cuando te encontrabas alguno de esos artefactos que reproducen imagen y darle sentido al tiempo que estuvo guardado. Además le agregué imágenes de la gira por México y unos clips de nuestro primer show en Los Ángeles, California que fue en un lugar que se llama 'The Mint' el cual es muy importante para el rock porque en el que han tocado artistas de la talla de The Rolling Stones, con la idea de que además de ser un videoclip de la canción, sea un documento de lo que estaba pasando con Johnny nasty boots en el 2017".

A días del lanzamiento del video, se pudo ver el gran recibimiento del público, pues a través de sus redes sociales les hicieron llegar muy buenos comentarios.

"Nos da mucho gusto que después de tres años, la gente le dé ese gran recibimiento, yo pensé en sacarlo básicamente como un regalo para la cuarentena ahora que la gente está buscando más material y tiene más tiempo, como una opción más para ver, pero realmente no me esperaba este movimiento y ruido que ha causado".

Previo a la contingencia sanitaria, la banda estaba trabajando en nuevas canciones que pretendían grabar entre marzo y abril, para presentar un nuevo sencillo en junio, todo se puso en pausa, sin embargo, tendrán un lanzamiento próximamente.

"Estamos preparando un disco en vivo el cual grabamos en diciembre allá en Los Ángeles, como parte de nuestra segunda gira internacional, en una presentación en el Whisky a go go, un escenario también muy importante y pronto estará terminando para compartirlo con toda la gente".

Días antes de que comenzara la etapa de confinamiento, la banda se dio cuenta que no tenía caso agendar ninguna fecha de presentación, porque era algo realmente incierto, por lo que hasta el momento tan decidido no agendar ningún concierto.

"No sabemos que va a pasar, por el momento no tenemos ninguna fecha próxima para presentación, pero lo que sí sabemos es que cuando termine la pandemia vamos a seguir trabajando y vamos ensayar para montar lo que va a ser el nuevo disco de Johnny nasty boots".

Con cinco años de trayectoria, la banda originaria de la Ciudad de México ha tenido grandes logros en la industria musical, colocándose entre las mejores agrupaciones de música independiente.

"A pesar del corto tiempo que lleva la banda hemos tenido logros importantes, por ejemplo el primer disco lo grabamos seis meses después de haber formado el grupo y fue en Texas en uno de los mejores estudios del mundo. Hemos tenido la fortuna de que muchas marcas como Vans y Dr Martens han usado nuestra música para sus promocionales. Además de tocar por toda la república y haber ido dos veces a Hollywood en lugares legendarios para el rock, la verdad es que ha sido algo muy padre. Ahora está todo en pausa pero esperemos que esto pase pronto para seguir con los planes de dominación mundial (risas)", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @johnnynastyboots

Facebook: /johnnynastybootsofficial