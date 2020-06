Andrés Baida disfruta su participación en Control Z

Desde su estreno en mayo pasado, la serie mexicana Control Z se ha colocado como una de las favoritas del público tanto en México como a nivel internacional, por tratar diversos temas que se viven de manera cotidiana en la vida.

En la historiaa, el actor Andrés Baida interpreta a Pablo, un joven que parece tener una vida perfecta pero el hacker del colegio, pondrá algunos de sus secretos al descubierto.

“Pablo es un chico popular de la escuela, pero detrás de eso, en realidad le cuesta adaptarse y trata de encajar siempre, él no tiene una identidad, no se haya y por lo mismo trata de quedar bien con sus amigos; por eso hace ciertas cosas que aunque no quiera o no esté de acuerdo, forma parte de eso. En ciertascircunstancias, trataba de calmar las cosas, no con tanta fuerza como debería ser”, expresó Andrés Baida.

Para realizar este personaje en el que debe tomar una postura donde no está de acuerdo y no tiene una voz, por el simple hecho de encajar en un grupo, el actor busco elementos propios de sus vivencias para darle un toque de realidad, pues menciona que en algún momento de su vida también trató de pertenecer a algún grupo de la sociedad.

“Control Z” tiene una serie de mensajes importantes contra el bullying, la inclusión sexual y diversos problemas, que van dirigidos a la generación Z, sin embargo, también han repercutido en los padres de familia.

“Es algo que está padrísimo porque los papás están tratando de aprender el lenguaje de sus hijos, y me parece muy interesante para evitar ese tipo de conflictos y situaciones que se desenvuelven en la serie, que por más ficción que sea en la historia, en la vida es una realidad. Todo se origina desde casa, y la comunicación nos ayuda mucho a evitar ciertos problemas ya tener una relación más sana con la familia y la sociedad”.

Gracias al éxito que ha tenido la serie, hace unos días se confirmó la segunda temporada, algo que tiene felices al elenco y a sus seguidores, pues sin duda el final de la primera temporada los dejó con grandes incógnitas.

“Está padrísimo estamos muy contentos, para mí y para muchos de mis compañeros esto es un parteaguas en nuestras carreras, y el hecho de que en una semana hayan confirmado una segunda temporada quiere decir que al público le encantó, y sin duda es increíble formar parte de todo esto”.

Actualmente Andrés pasa el confinamiento en su casa en Cancún, tratando de seguir con su rutina.

“Estoy con un sentimiento neutro, hay que recordar que la cuarentena no es un concurso de productividad, cada quien la lleva de manera distinta, hay días buenos y días malos, y creo que está bien tenerlos y no pasa nada. Siempre me he considerado un ermitaño, disfruto estar en casa, ahora ya fue mucho pero no hay de otra. Busco la manera de entretenerme, mantengo una rutina con dieta, ejercicio, videojuegos y hablo mucho con la gente sobre la serie”.

Previo a la pandemia Andrés estaba grabando otra serie para Netflix, y aunque él terminó de filmar su participación, desafortunadamente la serie no culminó las grabaciones, por lo que el proyecto está detenido.

“Es un impulso gigantesco para todos nosotros el que te vean en países que ni siquiera te imaginas, y sobre todo mandar un mensaje tan importante como lo es el bullying a través de la historia, a todos nos abre muchas puertas, pero también estamos en el ojo del huracán de cierta manera porque hay cierta expectativas con nuestro trabajo, y el tratar de llenarlas, pero sin perdernos humanamente en este tipo de locura que fue la serie.

Conéct@te:

Instagram: @andresbaida

Twitter: @AndresBaidaO