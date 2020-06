Guian está dispuesto a conquistare con el tema “Coleccionista”

El cantante colombiano Guian ha cautivado al público mexicano con su propuesta de música urbana, desde su aparición en el programa “Enamorándonos”, en la que grabó el tema inédito “Regálame otra noche” junto a Andrea Escalona.

Actualmente, promueve su sencillo “Coleccionista” el cual lanzó a finales de mayo en todas las plataformas digitales, y que ha gustado mucho a su público.

“Es una canción que me identifica mucho en la composición musical porque siempre he hecho género urbano, anteriormente hice una fusión de norteño y reggaeton pero decidí volver a la línea de música urbana y resultó este tema que me gusta mucho porque plasmé la historia de una relación amorosa que fue muy importante para mí, por distintas cuestiones tuvimos que separarnos, principalmente porque ella se fue a otro país, pero me quedé con muchas cosas de ella entre fotos y recuerdos, por eso lleva ese nombre”, comentó Guian.

Asimismo, el lanzamiento estuvo acompañado de un video sencillo, que en menos de dos semanas ya supera las 200 mil reproducciones en YouTube, siendo un buen augurio para el cantante.

“El tema va bastante bien, siempre he dicho que siempre hay que ver los números como números y nada más, pero también es saber que hay una buena recepción por parte del público y que realmente les está gustando. Tenía planes de hacer un video oficial del tema pero por cuestiones de la pandemia no se pudo, pero cuando las cosas cambien un poco, ojalá podamos realizarlo”.

Además de la idea de crear este video, Guian tenía planes de realizar presentaciones en la Ciudad de México y Veracruz, sin embargo todo se vio parado, por lo que ha tenido que hacer distintas actividades durante el confinamiento.

“Lastimosamente todo se paró, y como vemos todo lo que ha pasado, ya no sé si este año cuente (risas). Respecto al confinamiento, en cuanto a lo laboral realmente he hecho pocas cosas, he escrito canciones y algunas maquetas en casa e interactuar con el público en redes sociales, porque la música es una de las ramas muy afectadas por esto del Covid-19 quien sabe hasta cuándo se puedan hacer conciertos nuevamente”.

Guian sabe que la música es una rama que se vio muy afectada por la situación actual, sin embargo, también se ha demostrado que la música y el arte en general son fundamentales para la vida diaria, por eso lo artistas deben buscar nuevas alternativas.

“La música y el arte es algo vital, no me puedo imaginar un mundo sin música, películas y todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Nosotros como artistas tenemos qué ver cómo reinventarnos en esta situación y seguir”.

Por lo tanto ya planea un concierto vía streaming para seguir cerca de su público y llevarles su música, tal y como lo hace en las presentaciones en vivo.

“Estoy coordinándome con mi equipo de trabajo que está en Colombia, para darle un buen entretenimiento a los fans. Será una buena experiencias, aunque ya deseamos que regresen los conciertos de manera presencial, ojalá pueda ser pronto”.

Conéct@te:

Instagram: @guianmusic

Facebook: /Guianmusic