Andrés Cepeda brinda un viaje musical con su disco "Trece"

El cantautor colombiano Andrés Cepeda presentó su décimo tercero material discográfico llamado "Trece", el cual muestra un recorrido por distintos sonidos del pop y se divide en dos partes, una es de colaboraciones con otros músicos y la otra en solitario.

"Este álbum se llama 'Trece' por una razón muy sencilla, no soy supersticioso pero siempre me ha llamó mucho la atención que en algunas ocasiones la gente esquiva deliberadamente el número 13 en los pisos de los edificios o en los asientos del avión.

Y yo que soy un poquito terco, cuando me di cuenta que sería mi décimo tercer álbum que hacía en el estudio, quise ponerle este nombre porque me pareció interesante, de buena suerte y una forma de pensar en todo ese camino recorrido, del que me siento muy orgulloso y agradecido", expresó Andrés Cepeda.

Respecto al disco y a la idea de dividirlo en dos partes, el colombiano agregó, "Es un álbum que decidí hacer para oxigenar mi cabeza musicalmente, e invité a una serie de jóvenes que están haciendo cosas muy finas en la música y con quienes me identifican sus letras románticas. Fue interesante intercambiar conceptos, experiencias y sonidos. Después de esto, entré al estudio para hacer la segunda parte del álbum, traté de aplicar todo esto que me nutrió y presentar una serie de canciones dentro de los géneros que me han gustado toda la vida como bolero, pop, balada y tropical, eso está muestreado en el disco pero bañado con el oxígeno que recibí de esa interacción con los chicos".

Este disco contiene éxitos que ha venido presentando desde hace dos años, con colaboraciones de Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Morat y el dúo de hermanos mexicanos Jessy & Joy; pues es un material que ha sacado de a poco para darle un giro muy importante y especial.

"Encontré la manera de sacarle la leche al álbum presentándolo canción por canción, eso me ha permitido hacer dos cosas, ir desarrollando el concepto del disco y darle mayor vida, pues en el mundo digital donde los contenidos son muy efímeros, la música hace su ciclo y se nos va muy rápido".

Actualmente promueve el sencillo “El equivocado”, un tema romántico con el que vuelve a sus raíces como solista. Asimismo, estrenó el video oficial de esta canción, dirigido por Nuno Gomes, quien le ha dado un toque cinematográfico muy interesante.

"Estamos muy contentos porque logramos hacer un empate muy chévere entre canción y vídeo, cuando logras trabajar con un productor y realizador de la calidad de Nuno Gomes sabes que le va a dar una narrativa extra. Tomó la canción y la convirtió en una pequeña película con personajes claros con los que nos podemos identificar, una historia que engancha, giros dramáticos que nos mantienen atentos y al final una comprensión de la moraleja de la historia.

Personalmente, me siento muy reflejado en lo que cuenta esta canción, he sido ambos personajes, aquel que se enamora ciegamente de quién no es, y también alguien se ha equivocado al enamorarse de mí, entonces la canción llegó en un momento muy bueno, en el que yo puedo contar esas historias después de un buen tiempo de haberlas vivido".

Andrés Cepeda tenía una importante gira, sin embargo por la pandemia se tuvo que posponer, por lo que actualmente pasa la cuarentena en su casa en Colombia, disfrutando de su familia y sin parar de trabajar.

"El confinamiento nos ha servido para inspirarnos y tener más tiempo para la parte creativa, pero viéndolo desde un punto neutro, todos estamos viviendo cosas muy similares, el hecho de estar en el hogar mucho más tiempo del que acostumbramos estar sobre todo nosotros que andamos como locos viajando, es bastante novedoso, entonces descubre uno espacios y momentos en casa que ha dejado de atender y disfrutar".

Además de continuar trabajando en su disco, Andrés ha hecho varias colaboraciones musicales en este tiempo como el tema "Vencer el miedo" junto a sus ex compañeros del grupo Poligamia, después de 20 años de no grabar juntos. Así como el álbum "Compadres" con Fonseca.

