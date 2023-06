Jaime Varela presentará 'El Divo Siempre Vivo' en Teopanzolco

El reconocido y talentoso artista Jaime Varela vuelve al Centro Cultural Teopanzolco (CCT) para presentar el concierto homenaje a Juan Gabriel "El Divo Siempre Vivo", donde interpretará los grandes éxitos del Divo de Juárez. La cita es el próximo 17 de junio a las 19:00 horas, boletos ya a la venta.

Cabe destacar que más que un imitador, Jaime Varela es un artista en toda la extensión de la palabra, que con el paso de los años se ha ganado el respeto y una presencia única dentro de mundo del espectáculo.

Desempeñándose como músico, compositor, actor, cantante y recreador ofrece espectáculos de alta calidad que honran dignamente el arte, la música y la memoria de uno de los exponentes más importantes de la balada en México y en el mundo, el gran Juan Gabriel.

Durante el concierto, Jaime Varela hará vibrar al público al ofrecer una noche musical que estará llena de recuerdos, sentimientos y los mejores éxitos de Juan Gabriel, que han encantado a diversas generaciones.

Los costos para disfrutar de este concierto son los siguientes:

- Experiencia VIP - Palco: 3000 pesos

- Oro: 1100 pesos

- Platino: 800 pesos

- General: 500 pesos

La Experiencia VIP incluye:

- Meet & Greet (cupo limitado)

- Valet parking preferencial

- Acceso VIP

- Una bebida de cortesía

- Un snack de cortesía

- Gift sorpresa

- Servicio de barra y meseros (aplican restricciones)

Los boletos están a la venta en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco en un horario de 11:00 a 18:00 horas, y a través de la plataforma de Boletia.

Jaime Varela tuvo una inquietud por las artes y la música desde muy corta edad, él mismo menciona que fue desde que tuvo conciencia y uso de razón, y precisamente asimilaba más la música en el momento cuando sonaba Juan Gabriel, eso aproximadamente en 1975.

"En realidad no sabía quién era Juan Gabriel, no sabía qué artista tan predominante era en ese momento y quién iba a ser en un futuro, lo único que sabía es que me gustaba mucho la letra, los acordes, la música y con todo eso crecí en lugar de crecer con los juguetes, los colores, lo mío fue la música", comenta Jaime Varela.

Tuvo sus inicios en la tradicional Plaza Garibaldi en la década de 1990. Y en su amplia trayectoria, Jaime se ha presentado en innumerables escenarios de la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Es el único artista que se ha presentado, desde el 2005, 19 temporadas en el Teatro Blanquita de la CDMX; ha iniciado los espectáculos de Pepe Aguilar, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, Pablo Montero, Jorge Falcón y José José, entre muchos artistas mas.

