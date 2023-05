Nancy Sánchez lanza su sencillo 'Alma perdida'

La cantante Nancy Sánchez presentó su nuevo sencillo "Alma perdida" con un sonido que denomina regional mexicano alternativo, y que ha gustado mucho al público.

Nancy destacó que "Alma perdida", es el primer sencillo del proyecto "Border country love songs" (canciones de amor de un país fronterizo), que actualmente está preparando. En esta canción, Nancy fusiona la música de mariachi, folk y pop y en su lírica cuenta la historia de una mujer joven en una búsqueda existencial de amor.

Te puede interesar: Armando Palomas presentará 'La Última noche' en Cuernavaca

"Es una canción romántica, melancólica y media emo (risas), y la escribí en un momento de mi vida donde me sentía muy sola y quería capturar ese instante de soledad en melodía y letras. Reflexionando en mi soledad, pero al mismo tiempo encontrándome a mí misma, y diciéndole al universo que me mande a alguien", expresó Nancy Sánchez.

El vídeo de esta canción ya está disponible en su canal de YouTube, y se filmó en el Parque Natural Vazquez Rocks en Cálido, bajo la dirección de Maricela Lazcano.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"El video musical es la respuesta que pido en la canción al universo, pues en un planeta desértico estoy acompañada por algunos animalitos y la energía del planeta, nutriéndome y diciéndome que no estoy sola, que hay un mundo alrededor y lo único que necesito es abrir los ojos. Y precisamente, va dirigido a aquellas personas que se sienten solas, decirles que no lo están, que es algo mental y emocional porque en realidad somos parte de un algo y es tiempo de reencontrarnos con el mundo".

Desde muy chica, Nancy tuvo la inquietud de escribir letras y melodías, e incluso comparte que su papá siempre le dice que cuando tenía como cinco años, escribió una canción a la bandera de Estados Unidos.

El vídeo de esta canción se filmó en el Parque Natural Vazquez Rocks en Cálido, bajo la dirección de Maricela Lazcano. / Cortesía | Nancy Sánchez

"Cuando llegamos a California, mi papá me contaba de los colores de la bandera y escribí una canción, creo que traigo ese don de escribir. Crecí mucho con la música de Mariachi, en un principio porque mi papá no quería que olvidara el español y mi cultura, y como ofrecían clases de guitarra y vihuela fue lo que me ayudó a agregar música a mis canciones".

Gossip Miranda! cantará a los morelenses en Teopanzolco

Nancy se mantuvo activa componiendo, y a los 18 años decidió dedicarse de lleno a esto, ya que tenía claro que le encanta la música y tiene la facilidad para esto, pero aun así tenía miedo el escenario, sin embargo, poco a poco empezó a sentirse cómoda en el escenario con Mariachi y de ahí comenzó a cantar.

"En 2010, saqué mi primer EP con siete canciones, de las cuales dos son de mi autoría y en realidad nunca he dejado de componer y también disfruto mucho cantar".

Nancy Sánchez destaca también como compositora de música para series en plataformas importantes, por ejemplo, la serie de STARZ "Vida" en su tercera Temporada. Su próxima participación será en el final de la temporada 2 de la serie de Netflix "The Lincoln Lawyer" que se estrenará este año y donde además debutará en su faceta como actriz por vez primera.

Entre sus próximos planes, Nancy continuará con la grabación de su próximo material y presentará algunos conciertos por distintas ciudades de Estados Unidos, y por supuesto, espera visitar México muy pronto.

Conéct@te:

Instagram: @nancysanchezmusic