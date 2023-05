Armando Palomas presentará 'La Última noche' en Cuernavaca

"El vuelo de la golondrina" llegará a Cuernavaca el próximo 3 de junio, esta gira de despedida del reconocido cantante y músico Armando Palomas hará una parada en el Foro Multidisciplinario The Pit donde Palomas presentará el concierto "La última noche" para decir adiós a su público fiel de la capital morelense. La cita es a partir de las 21:00 horas.

Después de 30 años de trayectoria, Armando Palomas tomó la difícil decisión de dejar los escenarios, y sin revelar muchos detalles, a través de sus redes sociales anunció esta gira de despedida.

"Llegó la hora de guardar la guitarra y la maleta en una habitación, en ese purgatorio donde escribí tantas canciones y donde seguramente seguiré creando, esa es mi naturaleza. Escucharé la balada de la golondrina, cuando me quite el sombrero, me arranque el corazón y les pido que cantemos, por última vez, la canción del mutilado. Yo me quedaré con sus aplausos, con el eco de sus voces y ustedes con mi corazón, mi canto, mis alas y mi agradecimiento eterno", escribió el cantante en un comunicado oficial.

Armando Palomas es un cantautor independiente de rock alternativo combinando con otros géneros y la poesía. A lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los compositores de culto más importantes a nivel internacional.

A través de su música, Armando presenta letras que hablan de situaciones sociales desde su perspectiva, con un tono sarcástico y fuerte.

Entre sus éxitos, destacan "Tú y la borracha noche", "Manual para conquistar a Claudia", "Déjame besar tus ojos", "Gatos, perros y este asqueroso blues", "Canción del mutilado", "Tres veces siete", "Amanece diario y ya la extraño", "Cholo story" y "Bolero de la mudanza", entre otras.

Armando Palomas visitó muchas veces la Ciudad de la Eterna Primavera, pues considera que es unas de las ciudades donde más conecta con su público. Y precisamente, el Foro Multidisciplinario The Pit ha sido su gran aliado, por eso es muy importante despedirse de su gente en este escenario que muchas veces le dio exitosas noches musicales.

Los boletos para "La última noche" en Cuernavaca, tienen un costo de reventa: 450 pesos y el Día del evento: 550 pesos (con cargo por servicio) a través de la plataforma de Arema.mx.

