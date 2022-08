Fue una sorpresa Honoris Causa: Aleks Syntek

Luego de recibir el grado de Doctor Honoris Causa que le otorgó la Organización Mundial de Líderes (MLID) el paso sábado 27 de agosto, el polémico autor de declaraciones para prohibir el reggaton Aleks Syntek, señaló que no se lo esperaba, porque nadie le anticipó sobre qué era el reconocimiento que le otorgarían.

“Fue una gran sorpresa para mí, me lo manejaron oculto, no sabía yo de qué se trataba, solamente me dijeron que iban a hacer un reconocimiento pero cuando llegué, vi a todos estos doctores en distintas áreas de su especialidad, había físicos-matemáticos, periodistas, gente muy destacada y de pronto me dicen que se trata de un doctor honoris causa lo cual me enorgullece muchísimo”.

Desde Oaxtepec, Morelos, donde realizó este lunes 29 de agosto la filmación del video oficial de la canción "Nunca digas Jamás", que hizo a lado de la cantante y compositora española Jennifer Rojo, Aleks Syntek destacó que su propósito ha sido generar bienestar común a través de la música, generar buena energía y con ello ayudar a la gente a sentirse mejor.

“Sobre todo que hagamos un llamado a un despertar espiritual a la conciencia, a la buena vibra porque yo si tengo la idea que habemos mucho más gente buena que gente iniciando el caos en este mundo”.

Se dijo deseoso de estar en Morelos con un concierto para todos sus seguidores: “Me urge hacer un concierto grande en Morelos, así que por acá estaremos, haremos todo lo posible trayéndoles buena música. Vamos a ver dependiendo de lo que se planee”.

El videoclip oficial de "Nunca digas Jamás", que muestra a Aleks Syntek y Jennifer Rojo en una poolparty, estará listo en aproximadamente dos semanas, ya que fue realizado en un plano secuencial, es decir, no tiene cortes y todo fue grabado en una sola toma.

Nos cuentan @syntekoficial y @JenniferRojo_ de su nuevo sencillo, además de cómo surgió su colaboración y porque eligieron #Morelos para grabar su video oficial 👏😁

#Nuncadigasjamás pic.twitter.com/VLNMA6JCTQ — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) August 30, 2022

“La canción es de una vibra muy caribeña, originalmente queríamos hacerlo en la playa pero logísticamente se nos complicaba mucho…lo más cercano que tenemos a la ciudad de México era un bonito lugar aquí en Morelos… y hacerlo divertido, esa era la idea que se viera veraniego. Simplemente quería hacer algo alegre”.

El cantautor detalló que esta canción la terminó de escribir junto con Jennifer Rojo, y será promocionada en todo Centro y Sudamérica. Aunque por ahora no pretende lanzarla en nuevo disco, dijo que este tema lo podría considerar en una recopilación, “pero ahora las plataformas invitan a lanzar canciones por sí solas”.

En #Morelos los artistas #AleksSyntek y #JenniferRojo se encuentran grabando el video oficial de su nuevo sencillo "Nunca digas Jamás", al cual le apuestan por sus sonidos frescos y modernos. Eligieron #Morelos por sus lindos paisajes y su clima.



Información: Rosaura Hernández pic.twitter.com/pIuseQLsmv — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) August 30, 2022









