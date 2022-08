Mónica Guzmán enfrenta un nuevo reto actoral

Recientemente se estrenó la serie/novela "Donde hubo fuego" a través de la plataforma de Netflix, colocándose inmediatamente en el el top 10. En este proyecto, participa la actriz Mónica Guzmán, quien nos cuenta sobre Penélope, el personaje que interpreta.

Penélope aparenta ser una persona cínica que hace sentido del mundo al estudiarlo lo más posible con tal de tener alguna noción de control sobre su propia existencia.

Estudia astronomía lo cual es un escape del mundo que la rodea. Se adhiere a hechos y trata de separar sus emociones de su persona cada que puede.

"Penélope es una chica complicada que tiene muchas contradicciones, es muy cínica y pragmática, pero a la vez es muy empática e impulsiva", expresó Mónica Guzmán.

Pese a su pragmatismo, su empatía le gana y termina estando presente y dispuesta cada vez que sus amigos la necesitan, lo quieran o no. Sus valores aparentan ser tradicionales, pero en realidad son una manifestación de sus miedos y de vez en cuando tienden a dejarse ver más claramente con los diferentes usos de su telescopio.

"También se pueden destacar algunas cualidades de ella, porque es una amiga muy leal y tiene mucha empatía hacia los demás. Ha tenido una vida muy difícil con muchos traumas lo que hace que tenga cierta sensibilidad hacia los problemas y sentimientos de los demás en general, es muy profunda que no le gusta la gente con máscaras".

Su ilusión de control se rompe al pensar en su pasado y en la vida familiar en la que creció. Su telescopio es el arma más preciada que tiene ya que es su medio de escapismo y el medio que usa para buscar conexión humana sin tener que arriesgar ser lastimada, un personaje con una lluvia de emociones, lo que significó un gran reto para la actriz.

"Hay algunas escenas que son muy emocionales principalmente por el pasado tan duro de Penélope, pues es algo muy relevante e importante su lado oscuro y explorar esa área fue un poco retador, pero muy satisfactorio".

En esta producción, Mónica comparte créditos con un gran elenco como Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Polo Morín, Plutarco Haza y Humberto Busto, entre otros, que en conjunto formaron una gran familia.

"Lo que más disfruté es que todo el elenco y producción nos volvimos una familia, fueron cuatro meses filmando y cada grupo de personajes se volvió muy familiar y muy cómodo, por la convivencia, paseamos muy divertidos y disfrutando cada momento de grabación".

Mónica Guzmán es originaria de Villahermosa, Tabasco, donde siempre vivió rodeada de una cultura colorida y una familia alegre, y desde pequeña descubrió su amor por contar historias y la importancia de la empatía humana.

"Mi interés en la actuación me llevó a estudiar el último año de preparatoria en Canadá, en una escuela enfocada a las artes. Después, estudié en el conservatorio The American Academy of Dramatic Arts (LA campus) donde entrené para teatro y cámara. Al terminar el curso de dos años, tuve la oportunidad de formar parte de la compañía teatral de dicha academia".

Desde entonces, Mónica ha participado en diferentes tipos de proyectos para televisión, plataformas educacionales y de streaming.

Finalmente, la actriz comentó que la dedicación a su trabajo viene de un genuino deseo por querer entender la psicología y conexiones humanas; además del lado místico y misterioso de cada individuo, que nos hace únicos.

Conéct@te:

Instagram: @monicaivgd