Giselle Torres cautiva al público con su tema "Paranoid"

La cantautora Giselle Torres presentó su canción “Paranoid”, un tema en inglés del género pop rock que ella misma define como una explosión de sentimientos encontrados de cuando estás en una relación que te hace sentir al borde de la locura.

“Esta canción surgió de una experiencia propia, después de enamorarme de un chico que jugaba con lo que sentía, hasta el punto que me llevó a sentir paranoia. Me preguntaba todo el tiempo que fue lo que hice mal, pero al final me di cuenta que todo estaba en mi cabeza”, expresó Giselle Torres.

Asimismo, dijo que, en un principio, este tema sería una balada, pero cuando estaba escribiéndola, todos los sentimientos que traía adentro de si misma, se fueron transformando en enojo y poco a poco se convirtió en un tema lleno de fuego, rebeldía y mucha energía, liberando así su corazón.

El video de esta canción fue filmado en la Ciudad de México, bajo la dirección de la propia cantante, presentado un trabajo con su propia esencia y creatividad, dejando entrever su talento en otra faceta.

El público ha recibido muy bien este tema, y han expresado que es una gran opción para bailar y cantar a todo volumen este verano; además de que muchos se identifican con la letra y la experiencia que plasma Giselle.

Con la canción “Paranoid” Giselle marca su regreso a la música, después de una breve pausa sin presentar música nueva desde diciembre de 2021; y sin duda, su público estaba ansioso por escuchar algo nuevo.

La carrera artística de Giselle inició desde los nueve años, cuando participó en el programa “Factor X” con su grupo llamado Give me 5, colocándose entre el Top 6 de finalistas. Asimismo, ha realizado una carrera en la actuación, sus más recientes películas y programas de tv son “South Beach Movie” estelarizando a lado de William Levy, HBO’s Max remake de Misfit, su participación al lado de Pete Davidson en “I Want You Back” de Amazon Studios y actualmente grabando la nueva serie de Disney+ tv “Villains of Valley View” con el papel de Gem que se estrenará próximamente.

