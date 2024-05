Guardia Nacional vigilará elecciones en Morelos: Samuel Sotelo

Samuel Sotelo Salgado (encargado del Poder Ejecutivo) aseguró que el gobierno de Morelos tiene listo su plan de seguridad para la jornada electoral del 2 de junio, en la cual se coordinarán con la Guardia Nacional.

Por cuestiones legales ni el Ejército, ni la Marina podrán hacer labores de seguridad pública en esa fecha, aclaró Sotelo Salgado.

“Si hemos previsto todo esto, hemos tomado las previsiones, se ha aumentado la seguridad por parte de la Federación con la Guardia Nacional. Por cuestiones legales el Ejército no podrá estar en calles ni la Marina, pero sí estarán a la expectativa, pero si ya se ha diseñado una estrategia para recorrer todo el estado. Se está ahora una presencia importante, pero hoy en la jornada electoral estamos listos para ello”, sostuvo.

La atención se centrará en aquellos municipios con mayor incidencia delictiva, sin embargo, no quiso especificar cuáles son.

“Son algunos municipios que nosotros tenemos como detectados que pudieran surgir algunas circunstancias que no quisiéramos, se ha platicado y tenemos una coordinación estrecha con las autoridades, precisamente para poner mayor atención en unos municipios, no quisiéramos adelantar para no señalar a uno en especial, pero si ese ha tomado las providencias en la Mesa de Seguridad”, indicó.

También llamó a las y los candidatos a conducirse con calma, respeto y en completa civilidad, “si es un exhorto que hacemos para las que participan en este proceso electoral histórico, creo que ya se quedan atrás las campañas y se quedan los resultados que esperamos puedan ser respetados por quienes participan. Esperamos que todo transcurra en completa calma y tranquilidad”, indicó.

Finalmente, reiteró que los 36 municipios deberán evitar la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos como parte de la “Ley Seca”.

Ambiente hostil estas elecciones

Candidatas y candidatos han sido víctimas de atentados violentos principalmente en la zona oriente de Morelos, tal es el caso de Jesús Corona Damián y Rodolfo Tapia quienes fueron atacados directamente.

A su vez, Edgar Medina en Emiliano Zapata y Patricia Torres en Cuernavaca sufrieron atentados contra sus domicilios. Además de dos familiares de candidatos asesinados, el hermano de Cutberto Aguirre, candidato a la alcaldía de Tetecala y el tío de Gabriela Gorostieta, candidata a la diputación federal.