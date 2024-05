Sindicalizados del Cobaem en paro; exigen aumento salarial

Trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) realizan un paro de "brazos caídos" desde las 7:00 de la mañana de este miércoles en los planteles de la entidad para exigir el pago inmediato del salario anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2023 de 16 mil pesos mensuales, así como el incremento del 10 por ciento correspondiente a este año, lo que da un total de 17 mil 600 pesos mensuales retroactivos al 1 de enero de 2024.

Aarón Ortiz Miranda, delegado sindical del plantel 02 en Jiutepec, explicó que este paro implica que los trabajadores están presentes en su lugar de trabajo, cumpliendo con su horario, pero no realizan sus labores habituales ni atienden a los alumnos. “Estamos aquí, pero no laboramos como tal, no se le da la atención a los alumnos”, indicó Ortiz Miranda.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Además del pago salarial, los trabajadores exigen la homologación de todos los docentes del Colegio de Bachilleres y la renivelación a la categoría inmediata superior con una convocatoria, sin obstáculos ni impedimentos.

Se prevé que el paro se realice únicamente este miércoles 29 de mayo. Sin embargo, algunos trabajadores del Cobaem tienen planeado unirse a la marcha que se llevará a cabo mañana en la Ciudad de México, en demanda de atención a sus demandas.

El líder sindical destacó el descontento y la urgencia que tienen los trabajadores del Cobaem por obtener condiciones laborales más justas y el cumplimiento de los compromisos salariales prometidos por el gobierno federal.