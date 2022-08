Elsie Flores en nuevo desafío actoral

La actriz Elsie Flores está muy contenta con el estreno de la docuserie "El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal" a través de la plataforma de Netflix, donde interpreta a Cristina, uno de los personajes principales de la historia.

Esta docuserie dirigida por Gerardo Naranjo, aborda el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, presuntos secuestradores y protagonistas de uno de los arrestos más notables y escandalosos en la historia de México.

"Siempre he sido una gran admiradora del trabajo de Gerardo, y estoy muy contenta de ser parte de este proyecto y de la oportunidad de trabajar a su lado. Sumergirse actoralmente en un caso como este, solo es posible bajo una guía clara y sensible, como la del maestro Naranjo. Esta ha sido por mucho, una experiencia que me llevo en el corazón", dijo Elsie Flores.

Al ser una historia basada en hechos reales, para la actriz fue un trabajo con muchos desafíos, como encontrar la manera ideal para interpretar a su personaje y darle su propia voz.

"Fue un proyecto enriquecedor y distinto, mi mayor compromiso, lograr una interpretación de Cristina con toda la humanidad y honestidad de una mujer y madre que se encuentra en una situación vulnerable".

La serie ya está disponible en Netflix y a través de cinco capítulos, presenta entrevistas con diversas voces relacionadas al caso y un meticuloso análisis de los archivos públicos, detalla las irregularidades de este proceso y pone bajo el reflector a quienes participaron en lo que se convirtió en una crisis diplomática entre México y Francia.

"Es un trabajo de una investigación profunda, que me parece vale mucho la pena. Deseo que el público, pueda adentrarse en esta historia de la vida real y forme parte de su conversación".

Acerca de Elsie Flores

En el 2011 obtiene su primer rol protagónico para la producción Belga “Pelleas et Mélisande” del director Wouter Van Looy. En 2014 recibió el Premio Internacional Gaviota por la Academia de Premios Latinos.

En teatro, ha participado en diversas obras como: “Virginia la Muerte de la Polilla“ de la directora Aline Menassé, “Tom en la Granja” del director Alberto Ontiveros, “Esperando al Zurdo” dirigida por Mauricio Pimentel,“Otro Cuerpo” de Poncho Martínez y “Las Sombras del Poder” de Adrián Rubio, entre otras.

En cine y televisión, ha participado en: “The Last Flavor” de Crhis Vinan, “Jacinto” dirigida por Leonel Cravioto, “Lecciones para Canallas” de Gustavo Moheno, “Buitres” del director Raúl Gzz Nava; “Señora de Acero”, de Miguel Varoni, “Las Buchonas” de Carlos Rincones, “Dolores la Jenn que yo conocí” de Álvaro Curiel, “Paquita la del barrio” dirigida por Sergio Segura, “Fight back” del director Rentón Méndez.

