Eva Cedeño estrena la telenovela Amor Dividido

La actriz Eva Cedeño inicia el año con el pie derecho, como protagonista de la telenovela "Amor Dividido" que se estrenará este 17 de enero por el canal de Las Estrellas a las 18:30 horas. En este proyecto, Eva compartirá créditos con Gabriel Soto, Andrés Palacios, Eugenia Cauduro y José Elías Moreno, entre otros.

"Amor Dividido" es una historia basada en el original de Adriana Suárez y Osmar Giraldo "Allá te espero", con adaptación de Juan Carlos Alcalá y coadaptación de Fermín Zúñiga y Rosa Salazar.

En este nuevo proyecto la actriz dará vida a Abril Moreno es una joven trabajadora de campo muyorgullosa de sus raíces, está casada con Bruno García (Andrés Palacios), quien busca lo mejor para su familia y decide irse a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Esto lo lleva a enfrentarse a la dura realidad con la que luchan los inmigrantes día a día.

Una familia latina destrozada por la distancia, la traición y la promesa rota de un sueño americano, y una maraña de secretos y amor prohibido los unirá lentamente a todos de nuevo.

"No me canso de decirlo, Abril me cae muy bien (risas), es una mujer divertida, echada para adelante, segura, muy determinada y está muy entregada a su familia, a su esposo, a su mamá, a su papá y sobre todo a su hijo. También se caracteriza por las ganas que tiene por salir adelante, es algo que nos va a servir mucho a las mujeres que lo estemos viendo del otro lado de la pantalla, porque con el personaje queremos brindar esa motivación y ganas de superarte y demostrar que sí se puede. Que también una mujer humilde, una campesina o quien sea, puede salir adelante de la mejor manera y que no necesita de un hombre para estar bien con ella y con los suyos. Abril dará un importante mensaje de fuerza a las mujeres y eso es lo que más me gusta de ella".

Sin duda, Eva está muy feliz y agradecida por este proyecto, que llegó a su vida de una forma inesperada, pero en el mejor momento. Además de que disfrutó mucho el proceso de preparación.

"Fui muy afortunada porque cuando me hablan para ofrecerme el personaje, yo estaba en el aeropuerto para irme a España a estudiar un curso de actuación con Juan Carlos Corazza, un maestro que admiro demasiado y que me gusta mucho su método de enseñanza. Leí el libreto en el avión y claro, todo lo que estaba aprendiendo y absorbiendo fue para entregárselo a Abril, para esta parte de la creación del personaje. Y cuando estaba en Granada mientras leía los capítulos, decidí comprarle a Abril unos aretitos y un anillo de turquesa que podrán ver en la telenovela, y fue algo así como por parte de la preparación se la quiero entregar en un amuleto. Además llegando a México trabajé con mi coach actoral María José Jiménez, quien me ayudó a encontrar la corporalidad del personaje, a ser más introspectiva en los textos y sensible con las situaciones de los personajes, me preparé durante un mes para desarrollar la historia de Abril. Fue un trabajo muy integral y completo para mi personaje".

A lo largo de su trayectoria, Eva Cedeño ha tenido grandes oportunidades para desarrollar sus dotes histriónicos y demostrar su gran talento en televisión, teatro y cine. Algunos proyectos donde ha participado son "Mi corazón es tuyo", "Simplemente María", " El vuelo de la victoria", "Por amar sin ley", "Casa de muñecas", "Que le pasa a mi familia". Ahora, el proyecto de "Amor Dividido" será un nuevo reto en este fructífero camino actoral.

"Me siento muy agradecida con Angelli Nesma y toda su producción, con Nacho por haberme tomado en cuenta para este proyecto y por entregarme este personaje que estoy disfrutando tanto. Muy bendecida porque estoy haciendo lo que tanto amo y hacerlo como me gusta, tengo grandes directores, entonces estoy muy contenta y nerviosa por el estreno y la respuesta el público".

Durante el inicio de cada año, Eva acostumbra realizar la tradicional lista de propósitos para cumplir durante todos los meses, y por supuesto así lo hizo esta ocasión, pero debido a la situación de salud, muchas cosas cambian.

"Hice mi lista de propsoitos pero justo grabé un TikTok donde rompí esa hoja, porque dije, creo que tengo que replantear todo y volver a empezar, había escrito cosas como voy a ir a este lugar, quiero conocer este otro, pero con la situación de la pandemia no sé qué tanta oportunidad tenga y creo que deberé hacer una nueva lista de propósitos con un Plan A y Plan B. La verdad es algo que disfruto y me gusta plantear esas ideas y objetivos para cumplir a lo largo del año".

Afortunadamente la pandemia no ha detenido a Eva pues desde 2020 ha estado trabajando en distintos proyectos, desempeñándose en esta profesión que tanto ama.

"Gracias a Dios estuve trabajando, cuando todo inició justo estaba haciendo '¿Qué le pasa a mi familia?' de la producción de Juan Osorio, y enfocada en el trabajo y en el presente, haciendo lo que me toca lo mejor posible".

Desde muy pequeña, Eva Cedeño tenía la inquietud de ser actriz, pero era algo que veía muy lejano, por lo que decidió enfocarse en otras cosas. Tiempo después decidió seguir sus ideales y luchar para conseguir su verdadero sueño, demostrando que nunca es tarde para iniciar en algo que realmente amas.

"Todo es posible, ve por ello. Si está en tu mente, está en tus manos, sólo es cosa de echarle ganas porque las cosas no llegan así porque si, hay que esforzarse, el camino a veces se ve medio turbio pero hay que seguir. Si es lo que realmente amas, nada te va a detener".

Finalmente, Eva hace una invitación al público a que no se pierdan el estreno de "Amor Dividido" este 17 de enero a las 18:30 horas, y que se dejen conquistar por esta gran historia e increíble personajes.

"No se pierdan 'Amor Dividido', que cuenta con un elenco de primer nivel con Eugenia Cauduro, José Elías Moreno, Gabriel Soto, Andrés Palacios, Irina Baeva, Gaby Rivero, Paulina Menendez, Ligia Uriarte y muchos más. Es una gra historia y vamos a conectar muy padre con la gente que decida verla", finalizó.

