María Barracuda canta "Me vale madre" como un mantra de paz

Como un grito liberador, la cantante María Barracuda presenta su reciente sencillo llamado "Me vale madre", el cual cuenta con la colaboración de la legendaria banda mexicana Panteón Rococó.

Esta es una canción que habla de sobreponerse ante la crisis, de poner un alto, de decir hasta aquí y de no darle importancia a lo que hablen de nosotros. De tratar de sobrellevar los problemas que nos rodean y que nos impiden ver las cosas con una mayor perspectiva.

"Es una canción que hice cuando salí de mi anterior disquera y al retomar mi camino de solista, porque tenía mucho tiempo sacando discos con Jot Dog, y no sabía bien cómo retomarla, y creo que fue una de las primeras canciones que escribí justo para soltar todo eso. Y no estaba tan convencida, porque le faltaba algo, fue ya en 2019 que Shenka y Paco Barajas de Panteón Rococó le dieron el toque ideal, son unos genios y cuando hay armonía no hay más que sumar, y cuando eso pasa salen cosas bonitas", expresó María Barracuda.

Cabe destacar que fue en 2019 cuando María retomó su carrera como solista, y justo tenía planeado lanzar esta canción en marzo de 2020, sin embargo, por el tema de la pandemia, decidió pausar este lanzamiento y posponerlo más de un año.

"Tuve una pausa en mi carrera, de hecho fue en febrero de 2020 cuando regresé, y en marzo dije es un super mal momento para sacar esta canción, si hubiera sido otra si la hubiera lanzado, pero esta precisamente no estaba en el contexto ideal".

La cantante define a este tema como, un mantra tan mexicano que va perfecto con lo que hemos vivido con la pandemia.

"Todos nos merecemos paz, creo que hoy en día es lo más preciado como seres y, nos merecemos estar bien, es una canción super zen aunque tenga esta frase que pareciera agresiva pero es todo lo contrario".

El video de "Me vale madre" ya está disponible en YouTube, el cual es una muestra de apreciación cultural hacia México y en especial al los Tutunaku y al ritual de los Voladores de Papantla, que es uno de los más hermosos y significativos de nuestro país.

Después de su lanzamiento, el video fue censurado por unos días, únicamente por el título.

"Me parece una hipocresía enorme porque desde que empezamos a hablar, es de las primeras cosas que decimos, me atrevo a asegurar que el cien por ciento de los mexicanos hemos usado esta expresión y me parece absurdo que sea considerada una mala palabra cuando la frase realmente no dice nada grosero. Sin embargo para mí es un mantra de liberación".

Asimismo, destacó que compartirá un video de la grabación, que se realizó previo a la pandemia, "se puede ver cómo nos abrazamos, una cosa que todos extrañamos mucho ahora".

A la par de su proyecto como solista, María Barracuda continúa haciendo música con su agrupación "JotDog" junto al talentoso Jorge "Chiquis" Amaro, siempre buscando brindar algo distinto a lo que se escucha en su música en solitario.

"Si tuve que pensar en algo para que la gente no confunda y separarlo totalmente, y a partir de noviembre del año pasado, también lanzamos varios sencillos de Jotdog, y realmente pueden darse cuenta de la gran diferencia y que ya pintamos una raya entre ambos proyectos. María Barracuda es mi alger ego, y la banda es mi alter alter ego".

María Barracuda nos cuenta cómo fue para ella estos momentos de la pandemia, además realiza una importante reflexión por el hecho de cuidar todo lo que se habla y comparte en redes sociales.

"Fui muy afortunada, porque en realidad no me faltó nada, ni nadie, pero el no salir y la paranoia, estuvo complicado y es que realmente no salgo mucho. Emocionalmente está fuerte, el hecho de que me dedique a la música y parece que los músicos siempre estamos felices, no quiere decir que no te afecta, al contrario tenemos una responsabilidad de levantarnos y levantar a quienes nos siguen, todos los que tenemos una red social influenciamos a los demás, y debes fijarte en lo qué dices porque nos sabes a quien están impactando de manera positiva o negativa".

Con una trayectoria de más de 20 años, y una lista de grandes éxitos como "Chale", "No te puedes ir", "Elixir" y "Presa muerta", entre otros. Además de que ha colaborado con cantantes y grupos de diversos géneros,demostrando su talento y versatilidad.

"He sido súper afortunada porque desde que llegué tuve grandes colaboraciones como Rubén Albarrán, Ramón Ayala, Shenka, Paco Barajas, Los Ángeles Azules, Liran Roll y Alberto Pedraza, también trabajar con Chiquis Amaro ha sido un deleite porque es uno de los productores más versátiles que tiene este país, toca todos los géneros y muchos instrumentos y es súper fácil componer, tiene una creatividad infinita. Realmente estoy muy agradecida con todos los que me ha apoyado y abierto el camino".

Finalmente, María Barracuda señaló que el 2022 estará lleno de nueva música tanto en su proyecto solista como en Jotdog, además de que espera realizar diversas presentaciones para seguir cerca de su público.

