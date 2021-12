Héctor Suárez Gomís imparte cursos de Stand Up

“¿Qué chingaos haces aquí?”, es la pregunta que Héctor Suárez Gomís realiza en su curso que lleva el mismo nombre, y que ha creado con el objetivo de compartir su filosofía personal de autoconocimiento. Con este curso busca brindar a las personas aquellas herramientas para transformar en risa sus tragedias personales, a través de la comedia.

El actor y comediante menciona que este curso comenzó como un taller de stand up, en el que nada más se inscribirán personas que quieran aprender a hacer comedia. Sin embargo, a él mismo la comedia lo transformó, por eso busca replicar esto con las demás personas, para que se confronten con ellos mismos y se transformen.

En una de las generaciones de este taller, llegaron unas personas que eran empresarios y que Héctor lo supo hasta el final cuando le dijeron que se dedicaban mucho a tomar talleres y que ese había sido el que más les había llenado y hecho crecer, por lo que propusieron que esto creciera y después de mucho pensarlo aceptó.

"Si les costó mucho convencerme, yo no soy ni coach ni terapeuta, ni gurú, nada de eso, pero realmente viendo no hay nada, ningún curso o algo, que se vaya por el lado de la comedia. Por la estructura de la comedia los hago transformarse, porque de los tres géneros de teatro, que son tragedia, drama y comedia, el que más se asemeja a la vida real es la comedia, por ejemplo analicemos a una persona común y corriente llena de defectos enfrentando uno o más problemas, que realmente no tiene las herramientas para hacerlo, y a pesar de eso los enfrenta y sale adelante, eso es la vida misma.Empecé a darme cuenta que la comedia nace del dolor y nos ayuda a transformarnos".

El actor menciona que el stand up es desnudarte sin quitarse la ropa, por eso uno de los primeros ejercicios que realiza en este curso es que las personas hagan su biografía, describiendo quiénes son y todo lo que han pasado para ser lo que son hoy.

El proyecto “¿Qué chingaos haces aquí?” cuenta con un Webinar gratuito y muchos videos disponibles en su página web, en los que habla de todo lo que sucede en el taller e invita a las personas a unirse al curso y transformar su vida.

Suárez Gomís comentó que dicho curso ha formado a más de 17 generaciones y continúa creciendo y llegando a más personas.

El curso tiene una duración aproximada de cuatro semanas, y todos los detalles del mismo pueden verse a través del webinar gratuito y en su página web. Así como testimonios de personas que han transformado su vida gracias a esto.

Entre sus planes con este proyecto, está realizar conferencias y retiros.

Asimismo, en paralelo con su carrera como comediante, está muy contento de retomar los espectáculos de stand up y planea realizar varios proyectos en Estados Unidos.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca