David Caro Levy cumple sueños a través de la actuación

El talentoso actor David Caro Levy participa actualmente en la telenovela “Eternamente Amándonos” y la serie “Mariachis”, donde comparte créditos con grandes personalidades de la actuación y la música; dos proyectos con los que está cumpliendo sus sueños.

La telenovela “Eternamente Amándonos” se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por el canal de Las Estrellas, en este proyecto, David Caro Levy interpreta a Marco Iturbe, el más joven de la familia liderada por Martina Rangel (Diana Bracho).

“Marco Iturbide es el hermano más joven de una familia de cuatro, y nuestra mamá interpretada por Diana Bracho, es una persona muy tradicionalista que quiere tenernos al margen todo el tiempo; y Marco es el más rebelde, que quiere vivir su vida a su manera, él se va a encontrar con retos en el camino que él mismo se pone pero que tendrá que ir superando”, expresó.

El actor está muy contento de ser parte de este proyecto, compartiendo con grandes actores y actrices como Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas, Rossana Nájera, Gema Garoa y por supuesto, Diana Bracho.

“Es una telenovela en formato serie y estoy muy feliz de ser parte de este proyecto. Ha sido increíble y un aprendizaje todos los días, la manera en que Diana se prepara y actúa, y la disposición que tiene, para mí es un sueño, siempre había querido trabajar con ella. Anteriormente tuve un par de escenas con ellas en otro proyecto, pero ahora me toca grabar con ella prácticamente diario, como actor es algo increíble compartir con una actriz de esta calidad”, compartió.

Asimismo, la serie “Mariachis” se estrenó el pasado dos de marzo por la plataforma de HBO, y es una producción muy distinta a lo que hemos visto en la actualidad, donde la música mexicana es la protagonista.

La serie cuenta la historia de Rosendo (Pedro Fernández), un padre de familia y músico diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana. A partir de este diagnóstico, su esposa e hijos lo apoyan en todo momento y cuidan de él. A lo largo de la historia, la música se convierte en su gran terapia y su familia crea un grupo de mariachi para ayudarlo a recuperar sus recuerdos.

“Es una serie musical ranchera, una gran idea que está muy bien realizada con música increíble. En ella interpreto a un mariachi, el mismo personaje que Pedro Fernández, pero en una etapa joven. Estoy muy feliz porque me dieron la oportunidad de cantar varias canciones dentro de la serie y que salen ahí, ese es otro sueño, hacer una serie muy mexicana y cantar en ella”, dijo.

Entre los desafíos que el actor tuvo en este proyecto fue combinar el hecho de cantar y actuar al mismo tiempo.

“Un gran reto fue estar al nivel de Pedro Fernández, sobre todo llegar a su tono, pero tuve un coach vocal y un productor musical que trabajaron conmigo antes de iniciar las filmaciones, para prepararme”.

Desde muy pequeño, David tuvo inquietud por la actuación, gracias su gran pasión el cine. Y para prepararse, estudió en Centro de Educación Artística de Televisa, además de tomar cursos de cine y teatro en España.

“A los ocho años decidí que quería esto, iba mucho al cine y en realidad yo quería ser pirata, y lo que más se asemejaba a ser pirata o que yo me imaginaba así para poder interpretarlo, era ser actor, por eso elegí este camino; y aún no logro ser un pirata, pero estoy muy feliz con cada papel que me ha tocado”.

Finalmente, dijo que a la par de los proyectos de actuación, próximamente lanzará música de su autoría.

Conéct@te:

Instagram: @davidcarolevy

Facebook: /davidcarolevyactor









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!