José Luis Badalt combina la música y la actuación en 'Pienso en ti'

El actor José Luis Badalt será parte de la telenovela "Pienso en ti" que se estrena el lunes 13 de marzo a las 20:30 horas por Las Estrellas. En este proyecto comparte su pasión por la actuación y la música.

Esta telenovela producida por Ximena Suárez, cuenta la historia de Emilia (Dulce María), quien quiere cumplir su sueño de convertirse en cantante a pesar de las dificultades que se presentan en el camino y que a su madre no le gusta mucho la idea. Ella conoce a Ángel (David Zepeda), un cantante que se ha vuelto el ídolo de muchos y también la persona que le dará a Emilia las fuerzas para salir adelante. Además, Ángel es parte de la agrupación L2-22.

"Es un proyecto muy distinto, algo que Televisa ya no hacía, esas telenovelas musicales, que muchos esperábamos de vuelta. Además, tiene un elenco muy padre, la mayoría sí somos músicos, y bueno, muchos monstruos de la industria como David Zepeda, Dulce María y Alexis Ayala", expresó José Luis Badalt.

En esta telenovela, el actor interpreta a Fofo, baterista de L2-22, y quien tiene una historia llena de retos y amor incondicional por su pequeña hija, pues deberá combinar su trabajo con la paternidad.

"Fofo tiene dos motores en su vida, la música porque es baterista, algo que disfruta mucho. Y su otro motor es Solecito, su hija de cinco años, él es padre soltero y la mantiene solo porque viene de una relación tóxica con su ex esposa, y se me hace muy bonito que tratemos esta parte, porque casi siempre se aborda a la mamá como responsable de los hijos, pero también existe esta parte de papá luchón, que busca lo mejor para su hija y tuvo que decidir si seguir con su vida loca como dice la niña, o aplicarse; y se ha convertido en esa persona que siempre tiene algo bueno que decir".

Cabe destacar que Badalt se encontraba en España, cuando fue seleccionado para este proyecto, por lo que regresar a México fue un gran reto.

"Regresar de Madrid, y volver a empezar, para ver donde alquilar y todo eso. Y otro desafío y dentro del proyecto es que yo nunca había trabajo con niños, pero ha sido algo muy importante, porque me ha ayudado muchísimo, ellos se la pasan jugando todo el tiempo, y eso es actuar, ella me divierte mucho, siempre improvisa y me ha ayudado a recordar por qué estoy en esta carrera".

Asimismo, agregó qué, combinar sus dos pasiones en este proyecto, ha sido una muy grata experiencia.

"Es una gozada, toco la batería desde hace casi 20 años y tengo 13 actuando, así que es un golpe de las dos cosas que he amado más de la mitad de mi vida y es maravilloso que me den la oportunidad de jugar con estas dos cosas que tanto disfruto y que me vuelven loco. Además de que en la telenovela tengo la oportunidad de cantar canciones originales, que esperemos que les guste un montón porque están muy bien hechas".

En el ámbito musical, junto a su banda Nolan R lanzó recientemente el EP "Espira", que mezcla punk, grunge, rock alternativo y garaje. El cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Además, mencionó que junto a su otra agrupación Balas sobre Broadway, se presentará el 13 de mayo en el Álamo de Madrid, España.

Su camino en la actuación inició de forma inesperada, aunque desde pequeño supo que estar en el escenario era una grata experiencia, y cuenta una muy divertida anécdota.

"Cuando estaba en kinder, en uno de los festivales me vistieron de payaso, y la verdad no recuerdo que estaba haciendo, pero me quedé muy eufórico en el escenario, y sabía que era algo que me había gustado mucho. Y mucho tiempo después estuve en gimnasia y en un grupo de animación, posteriormente estuve en una escuela y en la música, comencé en el jazz, y del grupo de teatro nos invitaban a participar porque los grupos eran principalmente de mujeres, la verdad me gustó mucho la actuación y quise probar suerte en ese ámbito, fui a un casting y a partir de ahí me enamoré de esta carrera".

Finalmente, el talentoso actor y cantante invitó al público a no perderse el estreno de "Pienso en ti", un proyecto que promete mucho y está respaldado por un excelente elenco.

Conéct@te:

Instagram: @badalt

TikTok: @joseluisbadalt













