¿Aun no tienes plan para este fin de semana? Checa estas opciones

El próximo 12 de marzo llega a Cuernavaca el espectáculo Welcome to the Rock Show del cantante y productor Sean Tate O’Connell. Un show considerado como el mejor homenaje a la legendaria banda Guns and Roses.

Este espectáculo promete al espectador una experiencia inolvidable, con músicos en vivo, efectos especiales y la voz principal de Sean O ‘Connell que cuenta con la experiencia. La cita es en el Centro Cultural Teopanzolco a las 18:00 horas. Los costos de los boletos son:

Sección 1: 450 pesos

Palco A y B: 250 pesos

Sección 2: 175 pesos

Boletos en taquilla de 11:00 a 18:00 horas y a través de la plataforma Tickets Ameca.





Viernes 10 de marzo

Cineclub CCPLE

Película: “Talentos ocultos”

Dir. Theodore Melfi

Lugar: Centro Cultural Pedro López Elías

Horario: 16:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Samovar” de Ethel Krauze

Participan: Natalia Correa y Gerardo Horacio Porcayo

Lugar: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC)

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Presentación de los libros “Dagas y Cenizas” Antología propia de Jan Olvera y Grissel Aralia. Y “Otoño en primavera” novela de Jan Olvera

Lugar: Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic)

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Isaías Alanís Tapia. Trovador y poeta de Jiutepec”

Participan: José N. Iturriaga, Fernando Hidalgo e Isaías Alanís

Lugar: La Bigotona

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Presentación de la pieza performativa: “Río, gotas, aliento. Ama mama mamá”

Dir. Gisela Cortés

Lugar: Ramito y Violeta

Horario: 18:30 horas

Costo: $150 (entrada general) y $120 (descuento a estudiantes, personas de la tercera edad y mamás)





Inauguración de la exposición colectiva “Mujeres Hilvanando Ideas 2013”

Lugar: Casona Spencer

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Ella”

Compañía: Tres de copas teatro y 4 Búhos Teatro

Dir. Félix Vanessa

Elenco: Félix Vanessa y Juan David Castaño

Lugar: F4 Libre

Horario: 19:00 horas

Donativo: $150 (general) - $80 (estudiantes con descuento)





Inauguración de la exposición colectiva “Diálogos”

Exposición colectiva de mujeres artistas residentes en Morelos con destacadas trayectorias

Lugar: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Mujeres Hilvanando Ideas 2023

“Húmedos ideogramas” lectura de poesía

Lugar: Casona Spencer

Horario: 19:30 horas

Entrada libre





Sábado 11 de marzo





Cinema Chinelo

Película animada: “Nueve”

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates

Horario: 10:00 horas

Entrada libre





Cineclub CCPLE

Película: “Talentos ocultos”

Dir. Theodore Melfi

Lugar: Centro Cultural Pedro López Elías

Horario: 11:00 horas

Entrada libre





Inauguración de la exposición “Colectivo Pigmentti”

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates

Horario: 12:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “El tesoro de la guerra de España” de Serge Pey

Presentan: Dany Hurpin (editor), Rafael Segovia y Socorro Venegas

Modera: Rocío Esquivel

Performance poético: Chiara Mulas y Serge Pey

Lugar: La Sombra del Sabino (Tepoztlán)

Horario: 13:00 horas

Entrada libre





Expo Danza Morelos

8a. edición del Festival Cultural

“Mujer Arte”

Se presentan diversos grupos de danza

Lugar: Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic)

Horario: 16:30 horas

Costo: $50





Foro: Totlajtol sohuatl - Nuestra palabra de mujer

Conferencia “Ser mujer en Tepoztlán”y proyección del documental “La batalla de las cacerolas” de Itandehuy Castañeda y Carolina Corral

Lugar: Antemirador del Museo Ex Convento de Tepoztlán

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Conversatorio: “Crianza colectiva”

De Proyecto Chikozapote

Lugar: Ramito y Violeta

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Festival de cortometrajes

Lugar: Cine Morelos

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Presentación de los libros: “Jugando a Londres - La escena oscura del rock Mexicano” y “Jumping someone else’s train”

De: José Hernandez Riwes y Macarena Muñoz Ramos

Participan: Los autores con Marcela Magdaleno, Brisa Vázquez Humberto Álvarez y Pepe Argil como moderador

Además concierto del grupo Cuartel

Lugar: Centro Cultural Baktun

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Jijaraneras

Concierto musical de las Jijas del maíz

Lugar: Ramito y Violeta

Horario: 18:30 horas

Donativo consciente a partir de $50





Concierto de Cris Van Beuren (guitarra jazz) y Andrés Filippi (vibráfono clásico)

Lugar: Papillon

Horario: 19:00 horas

Cooperación: $200





Obra de teatro “Ella”

Compañía: Tres de copas teatro y 4 Búhos Teatro

Dir. Félix Vanessa

Elenco: Félix Vanessa y Juan David Castaño

Lugar: F4 Libre

Horario: 19:00 horas

Donativo: $150 (general) - $80 (estudiantes con descuento)





Tared Yaotl en concierto

Lugar: Adela Cafelería (Cuautla)

Horario: 19:30 horas

Cooperación sugerida: $50





Tributo a Mercedes Sosa

Con Yekina Pavón y Ernesto Anaya

Lugar: Tanka Studio

Horario: 20:00 horas

Costo: $300





Domingo 12 de marzo





Concierto de Salamandra

Dúo de jazz y bossanova

Integrantes: Martha Serrano y Alejandro Campos

Lugar: La Sombra del Sabino (Tepoztlán)

Horario: 11:30 horas

Entrada libre





Matineé de culto

Película: “Ciudad de Dios”

Dir. Fernando Meirelles

Lugar: Cine Morelos

Horario: 12:00 horas

Entrada libre





Tarde Acústica

Con Daniel Moctezuma (voz y guitarra) y Ezequiel Alba Verá (percusiones)

Lugar: La Bigotona (Plaza Moctezuma)

Horario: 15:30 a 16:30 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Panorama bajo el puente”

Compañía 30+

Dir. Juan Molina

Lugar: Foro Punto Cultural

Horario: 17:00 horas

Donativo: $150





Expo Danza Morelos

8a. edición del Festival Cultural

“Mujer Arte”

Se presentan diversos grupos de danza

Lugar: Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic)

Horario: 17:00 horas

Costo: $50





Presentación de la obra “Plomo en el corazón. La vida de Flora Tristán (1803-1844)”

Compañía: GENTE Teatro de Títeres y Actores

Dir. Cecilia Andrés

Lugar: Casona Spencer

Horario: 18:00 horas

Costo: $100 (entrada general)





Concierto de Griot Babou Diebaté (Senegal) maestro de la kora

Mohamed Oularé (djembé) de Guinea y Roberto Tercero (saxofón) de Cuernavaca

Invitado especial: Djiby Diebaté (balafón) de Senegal

Lugar: Papillon

Horario: 18:00 horas

Cooperación: $300





Martes 14 de marzo





Presentación del libro “Raíces y alimentos de Anahuac”

Lugar: Centro Cultural Casa Palmira

Horario: 12:00 horas

Entrada libre





Presentación de los libros “Reflejos de Obsidiana” y “Manantial de sueños”

Del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida

Lugar: Casa de Cultura de Puente de Ixtla

Horario: 16:00 horas

Entrada libre





Recorrido guiado por la colección de Robert Brady

Lugar: Museo Robert Brady

Horario: 17:00 horas

Costo: $60 (general) - $40 (descuento con credencial de estudiante, maestro e INAPAM)





Martes de música

Lugar: El Foro Café

Horario: 18:00 horas

Cooperación voluntaria

Reservaciones: 7772501238





“Noche de odiseas orientales. Epic dances”

Compañía Nacional de Danza de Turquía Alagoz

Dir. Serhat Turak

Lugar: Centro Cultural Teopanzolco

Horario: 19:30 horas

Costo: VIP\u0009$950 - Preferente $ 750

- Palco $ 500





Miércoles 15 de marzo





Cineclub

Película: “Polvo de gallo”

Dir. Julio López

Lugar: Auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Cinema Teopanzolco

Película: “Cría puercos”

Dir. Ehécatl Garage

Lugar: Centro Cultural Teopanzolco

Horario: 18:30 horas

Entrada libre





Jueves 16 de marzo





Presentación de los libros “Reflejos de obsidiana” y “Manantial de sueños”

Del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida

Lugar: Teatro Narciso Mendoza (Cuautla)

Horario: 16:00 horas

Entrada libre





Noche de Open Mic

Presentación de artistas morelenses

Organiza: La vibra récords

Lugar: Kobato Cafetería

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Inauguración del Festival Morelos Danza 2023

Presentación de:

Compañía Nacional de Danza, James Pett y Travis Clausen Knight, Males on point, Esmirna Ballet sobre silla de ruedas A.C. y Benjamín León & Cía

Lugar: Teatro Ocampo

Horario: 19:00 horas

Costo de recuperación: $120 - Con descuento de estudiante e INAPAM: $80







