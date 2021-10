Antonio Vences se lanza como cantante

El señor Antonio Vences, originario de Miacatlán, Morelos, es un ejemplo de perseverancia y pasión por sus sueños, pues a sus 75 años de edad, se aventura a la música como cantante de boleros, para compartir con el público el talento que tiene y aquellas canciones que ha escrito desde hace varios años.

"Desde que tenía como 20 o 25 años, me gustó la música y empecé a escribir mis propias canciones, era algo que disfrutaba hacer y vi que podía dedicarme a eso", expresó Antonio Vences.

Una de las canciones que escribió se llama "Amor y más amor", pues principalmente los temas del amor, desamor y despecho, son aquellos que solían inspirarlo para plasmar en el papel.

"Mi inspiración en ese tiempo fue lo que yo veía entre matrimonios que convivían y cuando las cosas de repente no funcionaban, se separaban. Es decir, me inspiraba todo lo que es la vida, amor, desamor y cosas que a uno también le pasan, muchas canciones si están escritas a partir de experiencias propias".

Algunas de sus influencias musicales son el rock de los sesenta y la música de grandes personalidades como Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía.

"La música de ellos me inspiró para seguir escribiendo lo que tenía en la mente, y poder expresar así varios sentimientos".

Sin embargo, las limitaciones económicas le impidieron seguir su sueño en aquel entonces, pero aún así, siguió inspirado en escribir canciones y expresar sus sentimientos a través de ellas.

"Para todo va de por medio el dinero, y si uno no lo tiene, no es posible, o también cuando no se cuenta con una palanca, no hay nada".

Ahora, ha sido su nieto Alan Castañeda Veces (joven dedicado a la dirección y producción de videos), quien lo ha animado a dar este importante paso y lanzarse como cantante, para compartir con el público su talento, y que aquellas bellas canciones salgan a la luz.

"Mi nieto Alan me animó, me dijo que nunca es tarde, y gracias a Dios ahí vamos. Ha sido un gusto que me apoyen con este proyecto que es muy significativo. Y ahora quiero dar a conocer todas las letras que tengo ya listas".

Su lanzamiento oficial en la música será con el tema "Por que no puedo olvidarte" que se estrena el 2 de noviembre a través de Spotify y el 5 de noviembre, podremos ver también el videoclip.

"Esta canción habla de un amor que se pensaba que lo tenía uno seguro, pero de repente se le va de las manos, y quiere que ella regrese. Es un poco más de despecho y en ese tiempo se la dediqué a mi esposa, porque estábamos recién casados. Espero que todos la disfruten y seguro se van a identificar con la letra".

Don Antonio Vences está muy contento con este proyecto, y siempre orgulloso de sus raíces, pues todo el pasado que vivió le han ayudado a ser quien es hoy en día. Con cariño nos habla sobre su tierra, Miacatlán. "Hay muchos campos de cañaveral y terrenos para cultivo de maíz y frijol, anteriormente se plantaba rosa y se daba mucho el tomate y el pepino, pero ahora con todo lo químico han esterilizado las tierras. Pero Miacatlán sigue siendo un lugar muy bonito, ojalá lo visiten para que vean la belleza que la naturaleza nos da".

Por el momento, Antonio Vences lanzará su música en boleros, pero no descarta más adelante entrar a otros géneros como las rancheras, que también le gustan mucho.

Finalmente, el cantante le deja un importante mensaje a los jóvenes y al público en general: "Nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta y más disfruta, anímense a luchar por sus sueños, porque realmente se pueden lograr", finalizó.

Conéct@te:

Facebook: /AntonioVencesCantante

Instagram: @antoniovencescantante