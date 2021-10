Gilberto El Valiente homenajea con Sofía a los que ya no están

La agrupación mexicana Gilberto El Valiente ha conquistado al público con su propuesta musical, y sobre todo con su reciente sencillo Sofía, una canción que llega en un momento muy importante, pues el contexto que vivimos con la pandemia se corona perfectamente con este tema.



En esta canción, escrita por Ángel Sierra (voz-guitarra) Alfonso Cázares (batería) y Majo Villaseñor (bajo), rinden homenaje a todos los que no siguen con nosotros y que a pesar del tiempo jamás serán olvidados.

"Es una canción que surgió hace mucho tiempo, llevábamos tres años intentando hacerla y no lográbamos encontrar la manera de hacerlo; y con el encierro dijimos ‘ahora sí tenemos tiempo, hay que darle cariño a esto’, y la verdad fue algo muy padre. La letra es muy fuerte, varias personas nos han contado que les ha llegado mucho", expresó Ángel Sierra.

El grupo decidió hacer esta canción, como una carta de amor a esas personas que ya no están con ellos, pero que han dejado huella en sus vidas y corazones.

"Fue un proceso muy interesante porque cada quien se inspiró en varias personas. En mi caso, me inspiré en una ex novia que quería mucho y que no pudo estar conmigo; Ponchito pensó mucho en un familiar que falleció en estos tiempos y Majo en algunos amigos que no están con nosotros. Realmente fue algo muy padre, creo que es una canción que la pensamos para dedicar a muchas personas y no sólo de una forma romántica. Llega en un momento muy importante como lo es la pandemia y creo que eso fue lo que dio apertura a esta canción, porque también extrañamos a muchas personas estando encerrados y es un mensaje para todas ellas, de decirles que lo vamos a hacer bien y nos vamos a ver pronto".

Además de la canción, también estrenaron el video oficial, el cual fue realizado por el animador Eric Rodríguez.

"Estamos muy contentos, Eric es un gran amigo y excelente animador, la idea del video es de alguien que pierde a una persona especial y hace todo para regresar a ella, y nos sorprendimos bastante con el resultado, porque es algo muy diferente a lo que veníamos haciendo, y a la gente le gustó eso por ser algo fresco y nuevo".

Para noviembre, Gilberto El Valiente tiene planeado lanzar un próximo sencillo que lleva por nombre "Aunque no estés".

"Tanto 'Sofía' como el próximo sencillo, fueron pensados a mitad de la pandemia, íbamos a sacar un EP de cinco canciones pero decidimos hacer más, y así las hemos estado presentando. 'Aunque no estés' saldrá en noviembre y es la contraparte de 'Sofía' porque es muy fuerte y con el contexto de decir, sabes qué ya no quiero nada".

Durante la pandemia aprovecharon para componer nueva música, y recientemente tuvieron la oportunidad de volver a los escenarios, y actualmente están realizando una pequeña gira por diversas ciudades de la República Mexicana.

"Tuvimos una presentación en la Ciudad de México, y varias fechas por distintas ciudades. Estamos muy emocionados por ese regreso y reencuentro con el público, sabemos que debemos tener mucho cuidado, afortunadamente todos estamos vacunados, pero seguimos tomando las medidas pertinentes, es algo nuevo y nos estamos adaptando".

"Estamos preparando nuestro nuevo EP que se llamará 'Mala suerte' porque al inicio de la pandemia, todo estuvo lleno de mala suerte, el bajista decidió dedicarse a otras cosas, pero llegó Majo y ahí empezó de nuevo el proyecto como se ve ahora. Creo que el cambio fue muy interesante y necesario, estamos muy emocionados porque lleva un año con nosotros y todo ha ido bastante bien".