Mauro González destaca por talento y versatilidad

El actor Mauro González demuestra su versatilidad y talento en distintos proyectos. Además de que ha tenido un año lleno de trabajo, y ya prepara próximas películas. Actualmente, podemos verlo en las series S.O.Z Soldados o Zombies y El Juego de las llaves en su segunda temporada, ambas disponibles en Amazon Prime.

En El Juego de las llaves, Mauro da vida al oficial Pérez, quien regresa en esta segunda temporada, gracias a la petición de los espectadores.

“En la primera parte, el oficial Pérez tuvo un rol con distintos personajes, y ya en la segunda temporada se da el regreso del personaje. Yo lo veo como una carta de agradecimiento y un regalo de los fans, así es mi retorno a la serie en la segunda temporada, porque el personaje sólo estaba escrito para la primera temporada, pero gustó tanto al público, como que empatizaron mucho con él”, expresó Mauro González.

Ante esto, el actor dijo sentirse muy contento y apapachado por parte del público, que le ha demostrado su cariño y admiración.

“Al fin de cuentas, todo lo hacemos por el público, y hablando personalmente siempre hago mi trabajo con mucho compromiso y cariño, siempre para que el espectador se la pase bien y pueda conectar con algo en particular del personaje y se lleve algo de él, ya sea una enseñanza, referencia o un momento divertido”.

La serie S.O.Z nos cuenta la historia de un capo de la droga que escapa de una prisión mexicana de alta seguridad y encuentra refugio en un centro de rehabilitación de drogas ubicado en el lado estadounidense de la frontera, donde se encuentran con zombies mutantes mortales. Mauro interpreta a El Menso, un personaje muy divertido.

“Le apodan 'El Menso', es un personaje que juega todo el tiempo con Alonso Marroquín que es interpretado por Sergio Peris- Mencheta. Lo que cuenta es la compañía que tiene en todo momento con el equipo de trabajo de Marroquín, y 'El Menso' tiene ese apodo que hace alusión a su imprudencia, a sus comentarios fuera de lugar, a que es el más nuevo del grupo, es como el cachorro del círculo y es muy apreciado”.

Asimismo, agregó: “Me gusta mucho ese juego que se da con los apodos, es un aporte muy mexicano porque realmente todos tenemos amigos con algún sobrenombre. Esta serie permaneció varias semanas en el Top 5 de Amazon Prime en Estados Unidos, y es algo que realmente nos llena de alegría”.

Mauro González ha participado en producciones para diversas plataformas y televisión abierta, pues esa apertura que brindan las plataformas ha sido algo muy importante para todos los actores y actrices.

“Como actor se agradece porque se abren más puertas laborales, y personales para trabajar en distintos espacios y eliminar la exclusividad. Y para el espectador también es increíble que pueda decidir qué ver y qué no ver, hay muchas opciones. Por ejemplo, la serie 'S.O.Z' se estrenó en 250 países al mismo tiempo, es impresionante la magnitud que tienen las plataformas para llegar a mucho más público”.

Mauro menciona que realmente nunca tuvo una inquietud de dedicarse a la actuación, hasta que tomó un taller de teatro.

“No sabía que quería dedicarme a la actuación, yo estudiaba en Puebla la carrera de Finanzas, me invitan a un taller de teatro y ahí empiezo a adquirir herramientas que me nutren como persona y me dan voz propia, a partir de los personajes y la ficción. Ahí empieza mi inquietud por la actuación, y busco más opciones en Puebla pero decidí irme a Ciudad de México porque necesitaba empaparme de más herramientas, porque quiero dedicarme a esto de manera profesional y aportar algo al espectador”.

Finalmente, decidió estudiar actuación en CasAzul, egresando de la carrera de Dirección Cinematográfica y Combate Escénico Teatral.

Ha participado en películas como “Levanta Muertos” de Sofía Landgrave, “Exhalar” de Diego Pascal y Carlos Carrera, “Al Tiro” de Pavel Maldonado, “Moscas en la Casa” de James Lucas, “Línea 9” de Misael Alva, “Rencor Tatuado” de Julián Hernández, “La Diosa de Asfalto” de Julián Hernández, “40” de Pietro Loprieno.

En el teatro ha participado en “La Tragedia de Romeo y Julieta” “La Enfermedad de la juventud” y “La Ópera de Fidelio”.

“Estoy muy contento por este camino que he recorrido. Recientemente terminé una película con Adal Ramones y Erick Elías, y tengo otras dos cintas; la verdad ha sido un año muy nutrido y cerrarlo de esta manera con tanto trabajo, es lo mejor”, finalizó.

Instagram: @maurogonzalezmx

Facebook: /MauroGonzalezMX