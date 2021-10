Samantha Toreto debutará en el cine con la cinta "Cerdo"

La joven actriz estadounidense-ecuatoriana Samantha Toreto, está muy contenta porque recientemente, inició el rodaje de la película "Cerdo", con locaciones en Miami, marcando así su debut actoral en el cine.

En la producción cinematográfica de Casapro, Samantha comparte créditos con reconocidas figuras internacionales como Julián Gil, protagonista del largometraje, Sofía Castro, Lyn May, José María Torre, Adam Budrón, Albarto Mateo y Reinaldo Zavarce Peche.

"Me siento feliz de contarles esta noticia, seré parte de la película 'Cerdo', mi primer trabajo como actriz en una producción cinematográfica, junto a actores y actrices de renombre internacional. Esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo aplicando mis destrezas actorales, con este personaje que me ha tocado interpretar. Quiero a agradecer, primero que nada, a mis padres por apoyarme en este sueño, a los productores y el director de la película Juan Carlos Daboin que han creído en mí y me han apoyado en todo este proceso de mucho aprendizaje", comentó Samantha Toreto.

En la historia, escrita y dirigida por Juan Carlos Daboin (Daboinc), Samantha interpretará a Valeriana, una chica de intrigas que sorprenderá. Es hija de María de La Paz (Lyn May) y hermana del carnicero de la ciudad Pedro Mayers (José María Torres).

El protagonista de la película Julián Gil, interpretará a un policía apuesto y muy popular en todas las fiestas del sur de Florida, con una pésima carrera policial. Siente que lo único que le falta en su vida es demostrar que puede ser la mitad del oficial de policía que era su padre. Por razones del destino termina envuelto en varias situaciones que lo llevarán a hacer cosas a las que él desconoce.

La actriz mexicana Lyn May dará vida a María De La Paz, una mujer fuerte y madura, de temperamento intimidante. Nadie se mete con ella. Con una personalidad feroz que no vale la pena cuestionar.

El equipo principal de producción lo conforman: Angel Barroeta (director de fotografía), Gabriel Duque (director de arte), Andrea Tankovitz (diseñadora de vestuario), Rafael E. Rodriguez Bencid (productor) y José Alejandro Parra Páez (productor musical.

"Cerdo" se estrenará en cines o plataformas digitales durante 2022.

