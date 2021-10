Artistas del mundo celebran con álbum el 25 aniversario Pokémon

Para celebrar el vigésimo quinto aniversario de Pokémon, artistas de todo el mundo se han unido para presentar canciones inspiradas en la franquicia mundial de entretenimiento y grabadas exclusivamente para el material "Pokémon 25: El Álbum".

Esta compilación fue lanzada este viernes en formato digital y en CD por Capitol Records, como parte de una campaña musical masiva que tuvo lugar a lo largo de un año por parte de la Compañía Internacional de Pokémon en asociación con Universal Music Group.

Asimismo, se estrenó el video oficial de la contribución de J Balvin, "Ten Cuidado", el cual fue grabado en Nueva York,y didbe podemos ver al cantante colombiano compartir con algunos de sus personajes favoritos como Pikachu, Hitmontop, Totodile, Loudred y Charizard. El director de este video fue Colin Tilley, quien dirigió el video ganador del premio MTV VMA de Balvin para "Rojo".

"Siempre quise ser Ash Ketchum y a través de esta colaboración con Pokémon he podido vivir un sueño de la infancia. Ese amor por Pokémon ha inspirado 'Ten Cuidado', mi contribución a P25 Music, así como el vídeo en donde me pongo en la piel de un entrenador Pokémon en la ciudad de Nueva York. No puedo esperar a compartir mi afición por Pokémon con mis seguidores de todo el mundo con esta canción y todavía no puedo creer que pude formar parte de este proyecto", expresó J. Balvin.

Colin Palmer, vicepresidente de marketing de la Compañía Internacional de Pokémon, dijo que el lanzamiento de Pokémon 25: El álbum marca la culminación de una celebración musical de Pokémon, que tuvo un año de duración y que estuvo a cargo de una increíble variedad de artistas reconocidos a nivel mundial.

En este álbum, ya disponible en plataformas digitales, podemos escuchar a Katy Perry y PostMalone, entre otros grandes cantantes que le aportaron una perspectiva única a esta colección, que se espera brinde a los seguidores de la música tanta alegría como Pokémon les ha dado durante 25 años.

El artista/productor con sede en Tokio, Yaffle, creó la nueva pista "Reconnect" (con Daichi Yamamoto y AAAMYYY) para P25. La cantante francesa Louane y los artistas británicos Mabel y Jax Jones con Sinead Harnett dan testimonio del atractivo universal de Pokémon. Post Malone ofrece "Only Wanna Be With You (versión Pokémon 25)", una versión sorprendente del éxito de Hootie and the Blowfish, y "Electric" de Katy Perry es el sencillo principal. Vince Staples, Cyn, Lil Yachty y Tierra Whack también se unieron a la celebración. Mira abajo la lista de canciones.

El director Eric Maldin (U2, 30 Seconds To Mars) lleva a Vince Staples, Mabel y Cyn a un paseo surrealista a través de la memoria, explorando sus primeras experiencias con Pokémon y el proceso de creación de sus canciones originales para P25, en la nueva serie de videos “Evolution of a Song”. Los episodios también presentan a ZHU en el estudio, reflexionando sobre la evolución de sus remixes de "Got‘ Em" de Staples y “Wonderful "de Cyn, que se encuentran en la edición digital junto con su remix de "Take It Home" de Mabel. Ver "Evolution of a Song".

La tienda virtual de P25, que constituye la primera experiencia de compra interactiva de artículos de varios artistas de Universal Music Group, se lanzó también con nuevos productos de J Balvin, Katy Perry y ZHU.

Cabe destacar que también habrá una edición especial de vinilos de colores de Pokémon 25: El álbum, que se lanzará en febrero de 2022 para celebrar el Día de Pokémon.