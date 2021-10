Mr. Pig triunfa con su concepto de música electrónica en español

El DJ mexicano Mr. Pig, lanzó recientemente el tema "Trago a trago" en colaboración con el cantante Callejo, una canción que ha tenido gran éxito y con la que inicia una serie de temas de electrónica en español, para consolidarse con su público del mundo, llevando como estandarte su idioma y raíces mexicanas y latinas.

Sin duda, "Trago a trago" es una fusión de House Contemporáneo que se hace perfecta para acompañar como soundtrack de vida cualquier ocasión, y está inspirada en la fiesta nocturna y en las discotecas, donde la gente se reúne para gozar y bailar bajo el ritmo de un mismo beat.

"La canción surgió en pandemia, y la hicimos prácticamente por Zoom, pues Callejo vive en Cancún y yo en Ciudad de México. Y somos cuates desde hace mucho tiempo, y hasta ahora dijimos '¿por qué no tenemos una canción juntos?' entonces empezamos a trabajar en eso y estamos muy contentos con el resultado", expresó Daniel Bautista "Mr. Pig".

Respecto a esta canción, Mr. Pig agregó que es una bocanada de energía y buena vibra al público, desde su sonido hasta la letra.

"La canción es para darle ese empujoncito de energía a quienes lo necesitan, la letra te ayuda a ese momento si estás terminando una relación tóxica o te estás alejando de una persona, y la idea es que le dé energía a las personas que la escuchen en el gym, en el auto mientras van al trabajo".

Los talentosos artistas buscan que el tema se convierta en la prueba de que sí puede existir música electrónica en español, hecha con alta calidad y sonido internacional.

"Esta es la primer canción que nace con una idea de sacar 10 canciones de electrónica en español. Estoy muy emocionado porque una de esas canciones es con mi hermano Mario Bautista, algo que muchos estuvieron pidiendo y por fin lo realizamos. Me ha sorprendido porque es la primera canción que tengo en español, y mis fans de otros países aunque no hablen español, realmente les ha gustado y me han dicho que han conectado con la canción; eso me da mucha alegría porque siento que he encontrado la forma de hacer música electrónica en español pero que se escuche a nivel mundial".

El lanzamiento se acompaña de un videoclip que fue filmado en Ciudad de México, teniendo como set una bodega industrial que se convirtió en una pista de baile muy futurista, cargada de coreografías y tonos neón. Mr. Pig y Callejo quisieron cuidar cada detalle, encuadre y registro fotográfico de su video para que fuera estéticamente muy llamativo.

"Tratamos de mostrar una idea futurista de lo que es una relación, Callejo y yo salimos como dos señores góticos de la noche, y nos acompañan dos modelos disfrazadas de diablo con un look malévolo. Me divertí mucho grabando este video, fue una experiencia muy padre, y lo que más me gusta es que tanto el video como la canción, duran dos minutos con once segundos, lo cual es bien poquito para una canción, pero siento que es parte de la magia, para que la vuelvas a escuchar muchas veces".

Mr. Pig es un DJ y productor mexicano que se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la escena de la música electrónica. Ha participado en importantes festivales en México y a nivel internacional como Tomorrowland en Bélgica y Medusa en España. Además se ha presentado en ciudades como Miami, Los Angeles, Las Vegas, Nueva York, Bogotá, Florencia, Barcelona, Ibiza y Rusia.

Ha compartido escenario con los mejores DJs del mundo como David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike y Steve Aoki.

"El amor a la música nace en casa, mi familia siempre ha estado muy metida en este ámbito. Pero la música electrónica, llega a mi vida cuando iba en primero de secundaria, un amigo me enseñó una canción y desde ahí supe que ese sería mi género favorito. Hace siete años me interesó crear mi propia música y fue cuando aprendí también a producir. Siento que hice bien el cambio de la cocina a la música, estoy muy feliz con mi chamba, mucha gente ha sido participe para estar donde estoy, muchos me han apoyado y sin ellos nunca hubiera logrado ni una cuarta parte de todo esto, siempre agradecido y con hambre de dar mucho más de mí".

Actualmente es el fundador y CEO del sello independiente de música electrónica, Holy Pig Records, que busca promover el talento latino a gran escala.

"Es un proyecto que hice para dar un poco de lo que estaba logrando, y poder repartirlo con todo el talento que hay en México, la gente lo ha aceptado súper bien, hemos sacado ya 200 canciones en menos de dos años, todo ha fluido muy bien, ha sido una gran plataforma para muchos nuevos talentos".

Entre sus próximos planes, Mr. Pig lanzará una canción en colaboración con El Fantasma y Los Dos Carnales, quienes actualmente son los máximos exponentes del regional mexicano.

"Estoy muy emocionado porque es una mezcla de electrónica con regional mexicano, se vienen dos mundos completamente distintos para unirse y creo que a la gente le va a gustar mucho".

Cabe destacar que Mr. Pig es el DJ número 79 en el top 100 Dj Mag World (revista británica, especializada en la música electrónica) y fue el primer mexicano que se presentó en Tomorrowland Around the World, el primer festival digital, donde sólo había 50 Djs en el cartel.

