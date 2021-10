Charly Zurcher conquista México con su pop rock británico

El cantautor y músico argentino Charly Zurcher ha cautivado al público mexicano con el tema "A girl like you", al puro estilo del pop rock británico, por lo que ya prepara el lanzamiento de su segundo sencillo "The One", que forma parte de su próximo disco "Eleven".

"Estoy muy contento de que mi música esté llegando a México. Decidimos empezar con 'A girl like you', que es una canción rockera, es decir con los condimentos clásicos del rock, es muy enérgica y potente que habla del empoderamiento femenino expresado desde la desfachatez del rock. Se caracteriza por su contundencia en la música y en el mensaje, por eso nos pareció la ideal para abrir el disco", expresó Charly Zurcher.

Ese primer sencillo, tuvo gran éxito y un buen recibimiento por parte del público, así como el video que ya podemos disfrutar a través de su canal de YouTube.

"El público siempre es muy generoso, y han cobijado el proyecto muy bien. Este disco tiene una diversidad muy amplia para escuchar, va desde el rock hasta las baladas acústicas, realmente es un universo muy amplio".

El cantautor ahora se prepara para presentar el sencillo "The One", un tema producido por Humberto Gatica en su estudio Lion Share de Los Ángeles, que se incluyó al disco de último momento.

"Mientras estábamos grabando el disco, compuse una canción más, que es 'The One', y gustó tanto que Humberto decidió que formará parte del disco; de hecho se convirtió en su favorita".

El tema "The One" cuenta la historia de un desamor donde el cantante cometió un error y quisiera solucionarlo o volver el tiempo atrás. En esta canción, Charly describe sus sentimientos y deja en claro que ella es "The One" para él, dejando una huella sentimental que no ha dejado indiferente a nadie.

"Es una canción muy introspectiva, de amor con un sonido muy moderno, que se sale del estereotipo normal, con ritmos acústicos llena de fuerza y nostalgia".

Para este proyecto Charly Zurcher canta totalmente en inglés, y desde su debut en el panorama musical, ha despertado grandes halagos y buenos comentarios por parte del público, pues realmente despierta muchas emociones.

"Me preguntan por qué mis canciones son en inglés, realmente el estilo de la música que es pop rock británico me llevó a respetar la línea en inglés, y no fue nada fácil. Pero en los shows canto alguna canción en castellano que me pide el público o con las que yo suelo sorprenderlos. Pero considero que la música va más allá del idioma, uno cierra los ojos y escucha la canción, sin importar el idioma o quien la cante, si te gusta, eso es lo más importante".

Humberto Gatica ha aprovechado el enorme talento de Zurcher y no ha pasado desapercibida esta labor del multipremiado productor, pues la grabación fue acompañada por destacados sesionistas como Tim Pierce, Greg Bissonette, Ramón Stagnaro, Aaron Sterling, Guillermo Vadalá y Jaime Ciero, entre otros, lo que explica también la enorme riqueza sonora que el disco regalará al público.

A pesar de la pandemia, y con la larga lucha por seguir su objetivo de compartir su música, finalmente la carrera solista de Charly Zurcher es una realidad, con un repertorio increíble y una propuesta muy interesante.

Cabe destacar que desde su adolescencia tuvo inquietud por la música, y poco a poco se fue animando para armar un proyecto musical para compartir su talento y canciones con la gente.

"La música me toca cuando tenía entre 15 y 16 años de esas, recuerdo que me encontré una guitarra vieja en la casa de mi abuela, y sólo tenía una cuerda, empecé a tocarla porque estaba aburrido. Después le puse cuerdas y empezó como una cosa más lúdica y a los dos años quise formar mi primera banda de rock, así que convoqué a amigos de la escuela y cantamos canciones de otras bandas; tres años después llegó lo que llamo punto de quiebra, donde empecé a escribir mis propias canciones, y fue algo increíble el poder escribir como aquellas personas que admiras, ahí cambió la ecuación de la música para mí, fue como descubrir un universo hermoso. Dicen que las canciones son tuyas hasta que las dejas volar, y tienes la suerte de que el público las haga suyas".

A través de este proyecto musical, Charly busca reflejar la belleza de las asimetrías en nuestras vidas, todas diferentes y excepcionales, pero al mismo tiempo compartiendo los mismos miedos, ansiedades y anhelos.

Ante la situación de la pandemia, al igual que todos Charly paró actividades, principalmente las presentaciones, sin embargo continuó trabajando en su estudio, y finalmente ha podido volver a los escenarios, y ya cuenta con algunas presentaciones próximas en Argentina, asimismo espera pronto visitar México.

"Estuve en México hace algunos años, pero ahora las ganas de volver es por otro lado, es un país que me encanta, público es muy comprometido que interactúa mucho con el artista, al igual que en Argentina, son audiencias muy cálidas. Y definitivamente, para los músicos y cantantes, los primeros pasos en Latinoamérica deben ser en México, así que estaré muy feliz de llevar mi música en vivo para todos".

Es así como Charly Zurcher se convierte en una promesa de la industria musical mexicana gracias a que acerca al público de Tierras Aztecas, un sonido britpop fresco y renovado que da canciones memorables, logrando potencia y sensibilidad en una perfecta amalgama de sonidos.

Conéct@te:

Instagram: @charlyzurcher

Facebook: /charlyzurcher