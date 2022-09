Turistas abandonan el Centro Histórico de Cuernavaca

Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca (Canaco-Servytur), dice que el turismo nacional e internacional que visita Morelos se encuentra en plazas comerciales y ya no vistan el Centro Histórico por el comercio ambulante, basura e inseguridad, además del complicado tránsito peatonal.

Mencionó que ahora la afluencia comercial del centro se debe a que las personas acuden únicamente para satisfacer necesidades específicas, más no por gusto o esparcimiento.

El número de ambulantes creció de manera desproporcionada por la pandemia, lo cual generó empleos pero más del 65 por ciento están basados en la informalidad, señaló.

Aclaró que con esta petición no busca que exista una confrontación entre comerciantes sino que las autoridades reconsideren y conozcan que “los empresarios tienen que pagar entre 50 y 70 mil pesos para poder tener todas sus obligaciones municipales al día para operar legalmente".

La cámara solicitó al Ayuntamiento municipal que el ambulantaje no se reubique, "se está frenando la economía formal, no los condenemos a las banquetas".

Esta problemática entre formales e informales ha sido un tema abordado por el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), todos coinciden en que la reubicación no es una opción para fortalecer la economía.

“Estamos pidiéndole a los ayuntamientos que asuman esa responsabilidad que tienen, primero de cuidar los espacios públicos que se han convertido en metros cuadrados de renta para poder generar estas actividades. Tenemos que aportar todos y no vamos a sacar a la ciudad adelante si solamente hacemos pagar a un solo sector, mientras que el resto o no paga o solo da 300 pesos al año para tener un espacio, eso no es el costo diario de una recolección de basura”.

La semana pasada Laguardia sostuvo un encuentro con el secretario del Ayuntamiento en donde le hicieron ver que la cámara no busca obtener descuentos, como en algún momento les propusieron a cambio de la aceptación del comercio informal, la cual se negó rotundamente.

La Canaco ya ha llevado a cabo 3 foros en los que se les invita a los comercios informales a informarse para pasarse al modelo de negocio formal; sin dar nombres, el titular de la cámara admitió que hay líderes del ambulantaje que no están de acuerdo en participar en los espacios llamados “De lo informal a lo formal”, sin embargo insiste que la transformación es la solución.

