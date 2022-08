Cuernavaca busca recaudar más de 21 mdp por ambulantaje

El Ayuntamiento de Cuernavaca podría recaudar poco más de 21 millones de pesos a través del cobro mensual a comerciantes de la ciudad.

De acuerdo con el padrón que posee el Ayuntamiento, existen mil 300 comerciantes en el primer cuadro de la ciudad, los cuales deberán ajustarse a las disposiciones de la Ley de Ingresos y cubrir las cuotas mensuales y no anuales como se había tolerado en administraciones anteriores, si realizamos el cálculo de la cuota por el número de comerciantes, la comuna capitalina podría recaudar esos 21 millones de pesos.

Carlos de la Rosa Segura, secretario municipal, mencionó que se mantiene el diálogo con los comerciantes en espera de alcanzar acuerdos y definir lo que más convenga para todos.

Mencionó que se establecerá el monto a cobrar, pues se analizará con base en la ley de ingresos, el cobro mensual o anual y también la cantidad de UMAS (Unidades de Medida Actualizadas) dependiendo el giro del negocio.

Una vez que se haya establecido el cobro se comenzaría con la regularización la cual iniciaría en septiembre con el Mercado de la Plata a un costado del Museo Cuauhnáhuac.

"Ellos son los que están, de alguna manera en un espacio cerrado y acomodado, a partir de ahí seguiríamos con todos los demás”.

Detalló que cerca de 270 comerciantes se sumarían al padrón de los mil 300 que el ayuntamiento tiene registrado, sin embargo, esto no garantiza que todos estén en funcionamiento, pues no hay una certeza que quienes tengan un tarjetón sean los mismos que ocupen el espacio, pues no se cuidará la permanencia sino existen en un archivo.

Ante el ordenamiento, el secretario señaló que habrá una reestructuración en los giros que se encuentren en el ambulantaje, pues buscarán que ya no vender ropa, al explicar que la calle no es el lugar idóneo para ello, como tampoco los productos de origen Chino que no tengan la regulación correspondiente.

Otro de los lugares donde se buscará regular el comercio es en el tianguis de Patios de la Estación, pues se tiene un estimado de 300 comerciantes ahí, apuntó el funcionario municipal.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local