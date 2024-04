Colectivas dan a conocer la 'Agenda Feminista Estatal 2024'

Este lunes 29 de abril, Andrea Acevedo, vocera de la colectiva feminista Divulvadoras, presentó junto a otras representantes de colectivas de Morelos la "Agenda Feminista Estatal 2024", la cual esperan que las candidatas a la gubernatura del estado firmen y hagan un compromiso real con las mujeres.

Durante la presentación de la agenda feminista, Andrea Acevedo expresó su preocupación por la instrumentalización del feminismo con fines políticos y señaló: "Estamos cansadas de que utilicen la bandera del feminismo para obtener posicionamientos políticos. Esta es la agenda que cualquiera de las candidatas a la gubernatura y a la alcaldía tendrían que firmar si realmente tienen un compromiso con las mujeres".

Más de 30 colectivos feministas de Morelos elaboraron una agenda y un compromiso que incluye las necesidades que tienen las mujeres en la entidad, pues ya suman 40 feminicidios



El documento, que consta de 15 puntos clave, fue entregado a los equipos de las tres candidatas a la gubernatura de Morelos. Se espera que las candidatas se comprometan con esta agenda antes del 2 de junio, fecha límite establecida por las colectivas.



No obstante, más allá de la firma, las feministas solicitaron voluntad política, pues aseguraron que todas las mujeres que hoy son candidatas es gracias a la lucha del feminismo: "Con ser mujer no basta, necesitamos un gobierno abierto para dar seguimiento, porque el feminismo no es una bandera política", expresó Andrea Acevedo.

¿Cuál es el objetivo de la Agenda Feminista Estatal 2024?

El objetivo principal de la "Agenda Feminista Estatal 2024" es garantizar que el próximo gobierno cumpla con las demandas de prevención y erradicación de la violencia de género.

Es por eso que, las colectivas feministas, conscientes de la necesidad de acciones concretas para combatir la violencia de género, realizaron la agenda con la esperanza de evitar que se repita la historia de impunidad y falta de acciones en contra de la violencia de género.

Los 15 puntos que conforman la Agenda Feminista Estatal 2024 son los siguientes: