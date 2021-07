Proyecto de taxis movidos por gas está en riesgo

Al quedar sin efecto el fideicomiso 5732 que contemplaba un subsidio para la renovación de unidades en el sistema de transporte sin itinerario fijo en su cambio a gas natural, el presidente de la Confederación de Radio Taxis del estado de Morelos, Víctor Mata Alarcón, comentó que tuvieron que buscar otra vía para poder competir con el servicio en plataforma, y al conformar una empresa pudieron acceder a otros créditos y ocupar el gas LP, que negó sea dañino al ambiente.

No obstante que algunas organizaciones han estado cuestionando el uso del gas LP, el dirigente de taxistas aseveró que el proyecto fue presentado a la Secretaría de Movilidad, y, aunque no está contemplada en la ley, si funciona, se habrá de llevar a cabo la modificación de la ley, con el único objetivo de ayudar a la renovación de unidades y que los ciudadanos puedan tener unidades de calidad.

“Es un proyecto que se denomina “Mi Taxi Sí”, y la diferencia es que nosotros conseguimos los recursos, no es de ningún fideicomiso del gobierno o de otra dependencia, estuvimos tocando puertas durante dos años con financieras hasta que una se aventó el tiro, porque desafortunadamente las transportistas no son sujetos de crédito en ningún lado. Para esto tuvimos que ir a varios lugares para conseguir el recurso”, señaló.

Víctor Mata, explicó que en algún momento hubo un proyecto por parte del gobierno estatal, para la transformación de unidades a gas natural, donde además se depositaron 10 millones de pesos para el proyecto como prueba de buena fe, y con eso, NAFINSA colocaría cien millones, pero “la situación no caminó porque no hay infraestructura en el tipo de gas natural, solo existe una gasera al parecer, y debido que no existe la demanda local el gobierno federal, retiró el permiso, aunque antes que todos NAFINSA retiró los cien millones, y ante eso, el gobierno estatal, al no haber esa coordinación seguramente también acabará retirando el dinero, y al final el proyecto y el fideicomiso no funcionaron”.