Transportistas no logran reponerse de la crisis económica

Transportistas señalan que los ingresos económicos para el gremio siguen mal, sin embargo esperan que los cursos de verano reactiven algunas rutas específicas del municipio. Asimismo, dieron a conocer que siguen enfrentándose a problemas económicos en el gremio, si bien no son los mismos que enfrentaban hace un año, no han logrado reponerse de los problemas económicos que vienen arrastrando desde hace meses.

Señalaron que la crisis económica que generó la pandemia en este sector, el costo de la gasolina y los incrementos a los insumos del transporte los sigue afectando de manera importante.

"No podemos decir que estamos tan mal como hace un año, pero tampoco nos hemos recuperado económicamente del todo, el hecho de que no haya escuela y que en muchos trabajos se continua con el home office, no nos permite que este negocio sea rentable, ahora ya hay días buenos y otros no tan buenos, la situación ha mejorado un poco, pero no del todo, el problema es que los insumos incrementaron y la gasolina sigue muy cara y esos si no bajaron ", Gabriel , chofer.

En este sentido, señalaron que esperan que los cursos de verano que en muchos lugares se iniciaron en este lunes 12, ayuden a ciertas rutas a recuperarse un poco, pues maestros, padres e hijos, podrán tomar el transporte público para llegar a ellos.

“Notamos que derivado de la pandemia muchas personas optaron ya por usar vehículos públicos o taxis, pero con los cursos de verano esperamos que al menos ciertas rutas se beneficien un poco, no serán tantos alumnos pero al menos algunos pasajes más nos podrán dejar”.